Políticos felicitan a México tras su eliminación del Mundial 2026: destacan la entrega del Tri ante Inglaterra

Personajes de la política mexicana felicitan a México por su trabajo durante el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Este 5 de julio México quedó eliminado ante Inglaterra en 16avos del Mundial 2026. A raíz de la derrota mexicana, diversos personajes de la política están felicitando a la Selección Nacional por su desempeño en la justa deportiva.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña publicó: “Mis más sinceras felicitaciones a la selección nacional. Dieron un gran partido y nos tuvieron vibrando de emoción todo el juego. Muy orgullosos nos sentimos de su entrega y su enorme amor a la camiseta. ¡Viva México libre e independiente!”

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La senadora Laura Itzel Castillo publicó un mensaje de apoyo a la Selección Nacional y llamó a reunirse “con responsabilidad”, de acuerdo con un tuit. En su cuenta, la legisladora escribió: “Hoy nuestra Selección Nacional (@miseleccionmx) puso el corazón y lo dio todo en la cancha. Gracias por representar a México con entrega y pasión”.

Citlalli Hernández, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, publicó un mensaje en el que felicitó a la Selección Mexicana y reconoció al técnico Javier Aguirre.

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En su cuenta de X, la morenista escribió: “La verdad es que ésta @miseleccionmx ha sido la que más emociones nos ha dado. ¡Felicidades por todos los grandes juegos que nos dieron en éste Mundial!”. Hernández añadió que no comprendió “la salida de Quiñones” y afirmó que en el torneo “México y su pueblo se han mostrado frente al mundo con grandeza” y que “fuimos muy bien representados en la cancha”.

Ariadna Montiel Reyes, la presidenta de Morena, publicó un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana. En su cuenta de X, la morenista escribió: “@miseleccionmx jugó con el alma. Nuestros jóvenes demostraron la grandeza del pueblo de México. Gracias por hacernos sentir ese orgullo y por luchar con entrega hasta el último minuto.”

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Andrea Chávez, senadora de Morena con licencia y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, aseguró que la emoción principal que le deja el resultado es el orgullo. “Muchas emociones. ¿La principal? Orgullo Nacional”, escribió la legisladora en su cuenta, donde también calificó a la Selección como “fregona” y celebró a la afición: “Sin duda alguna: somos la mejor afición del mundo. ¡Viva México!”.

Gobernadores reconocen el trabajo de la Selección Nacional de México

Los gobernadores estatales reconocieron el trabajo y la pasión de México en el Mundial a pesar de haber sido eliminados. REUTERS/Eloisa Sanchez

Tras la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, publicó un mensaje de respaldo a la Selección, en el que afirmó que el equipo “dejó el alma en la cancha”.

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En su cuenta de X, el mandatario sonorense sostuvo que el partido “nos recordó lo que somos capaces de lograr cuando jugamos unidos” y aseguró que vio “coraje, entrega y amor por la camiseta”, además de “a millones de mexicanas y mexicanos unidos por los mismos colores”. Durazo cerró su mensaje con un agradecimiento al representativo nacional: “Gracias por representarnos con tanto corazón. ¡Viva México!”.

Tras la eliminación de México, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, publicó un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana en su cuenta de X.

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“Gracias, Selección Mexicana, por cada gol que nos hicieron gritar y por demostrar que nuestro país está lleno de pasión y alegría.”, escribió Nahle. En el mismo tuit añadió: “Seguimos con la frente en alto. Este camino nos demostró que cuando estamos unidos, somos más fuertes” y cerró con “¡VIVA MÉXICO!”

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, publicó en su cuenta de X: “@miseleccionmx ganó el respeto del mundo, con orgullo y corazón. ¡Gracias México por un mundial inolvidable!”

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Servicios públicos felicitan a México por su desempeño en el Mundial 2026

La Selección Mexicana fue eliminada 3-2 ante la escuadra de Inglaterra en el Estadios Ciudad de México. REUTERS/Eloisa Sanchez

La cuenta oficial del Metrobús de la CDMX publicó este 5 de julio un mensaje dirigido a la Selección Mexicana. “Gracias por la ilusión. Gracias por unirnos. Gracias por hacer soñar a la Ciudad de México. Gracias por hacer soñar a todo el país. Metrobús te quiere @miseleccionmx”.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum envió en X un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana. En el mensaje, la mandataria pidió mantener el ánimo pese al resultado y reconoció el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre: “¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre.”

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