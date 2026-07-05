México Deportes

La FIFA permite jugar al goleador de Estados Unidos Balogun pese a su tarjeta roja

El atacante de Estados Unidos se convirtió en protagonista a horas del duelo frente a Bélgica por una decisión que ha generado polémica en el Mundial 2026

Guardar
Google icon
(Europa Press)
(Europa Press)

El delantero internacional de Estados Unidos, Folarin Balogun, podrá jugar contra Bélgica este lunes en octavos de final del Mundial 2026 que disputan como anfitriones, después de que la FIFA haya levantado la suspensión que acarreaba el jugador por la tarjeta roja en la ronda anterior contra Bosnia.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 del duelo de dieciseisavos de final por una entrada por detrás, complicando el billete que finalmente sellaron los de Mauricio Pochettino. Sin embargo, el delantero autor de tres goles en lo que va de Mundial 2026 estaba destinado a perderse al menos el siguiente encuentro, pero la FIFA anunció este domingo que levanta la sanción del jugador local.

PUBLICIDAD

(REUTERS/Leah Millis/File Photo)
(REUTERS/Leah Millis/File Photo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco de la noticia que corrió como la pólvora en los medios de todo el mundo. “Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, apuntó en su red social Truth Social, haciendo referencia a una entrada de Balogun, autor del 1-0 contra Bosnia, que si bien no fue intencionada, sí dejó los tacos al rival por detrás.

La noticia la adelantó The Athletic y posteriormente confirmó la FIFA en un comunicado, además del propio Trump, una decisión inédita en el torneo y de mucha polémica por tratarse del equipo anfitrión. Balogun, jugador clave en el USA Team, podrá jugar este lunes contra Bélgica en el Lumen Field de Seattle (Estados Unidos).

PUBLICIDAD

“De conformidad con el artículo 27, la suspensión automática del jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año”, dice la FIFA, con ese artículo que establece que “el órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria”.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026?

(REUTERS/Carlos Barria)
(REUTERS/Carlos Barria)

La selección de Estados Unidos enfrentará a Bélgica este lunes 6 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Lumen Field de Seattle, Washington, a partir de las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) y 20:00 horas (ET de Estados Unidos), en un duelo de eliminación directa por el boleto a los cuartos de final.

Temas Relacionados

Folarin BalogunSelección Estados Uniudos Mundial 2026FIFAMundial 2026Copa del MundoEuropaPressmexico-depoprtesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula parte como fortaleza para la Selección Mexicana, ante unos ingleses que buscarán romper su racha adversa en el país

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de Inglaterra? Uno de ellos enfrentará a México

El partido de este 5 de julio en el Estadio Azteca reunirá pasado y presente del ataque inglés, con una lista que condensa décadas de leyendas

¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de Inglaterra? Uno de ellos enfrentará a México

Aficionados irrumpen en hotel de Inglaterra con serenata, tambora y pirotecnia: Policía ‘apaga fiesta’

Días antes, la Asociación Inglesa de Futbol exigió a las autoridades mexicanas medidas para evitar una serenata como la que se suscitó durante la estancia de Ecuador

Aficionados irrumpen en hotel de Inglaterra con serenata, tambora y pirotecnia: Policía ‘apaga fiesta’

El miedo de Inglaterra en México va más allá del Azteca: The Sun revela blindaje extremo para proteger a familias de los jugadores

Enviados del tabloide reportan que familiares de los futbolistas se trasladan con guardaespaldas armados

El miedo de Inglaterra en México va más allá del Azteca: The Sun revela blindaje extremo para proteger a familias de los jugadores

Checo Pérez hace enojar a la afición de Inglaterra: “La copa no va a volver a casa”

El piloto mostró su apoyo a la Selección Mexicana previo al duelo de 8vos de Final del Mundial 2026 frente a los Tres Leones

Checo Pérez hace enojar a la afición de Inglaterra: “La copa no va a volver a casa”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

“El Abuelo” Farías, de autodefensa a líder de Cárteles Unidos: la torcida vida por la que lo busca EEUU junto a su hijo y sobrino

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados dejó un elemento muerto y 3 heridos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Itatí Cantoral revela el terror que vivió en el Ángel durante los festejos por México: “Pensé que iba a morir”

Itatí Cantoral revela el terror que vivió en el Ángel durante los festejos por México: “Pensé que iba a morir”

Marco Antonio Solís encomienda a la Selección Mexicana con la Virgen de Guadalupe: “Hoy más que nunca”

Danna y Belinda encienden la previa del México vs Inglaterra con video de apoyo a la Selección Mexicana: “¡A qué sí!”

“Apliquemos el Fátima Bosch”: el trend viral que miles están haciendo para que gane la Selección Mexicana

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

DEPORTES

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Sheinbaum felicita a Isaac del Toro tras su triunfo en la etapa 2 del Tour de Francia 2026

Isaac Del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026: gana la etapa 2 y devuelve a México a la cima tras 37 años

México gana terreno turístico mientras EEUU pierde visitantes por políticas antimigratorias, según NYT