La FIFA permite jugar al goleador de Estados Unidos Balogun pese a su tarjeta roja

(Europa Press)

El delantero internacional de Estados Unidos, Folarin Balogun, podrá jugar contra Bélgica este lunes en octavos de final del Mundial 2026 que disputan como anfitriones, después de que la FIFA haya levantado la suspensión que acarreaba el jugador por la tarjeta roja en la ronda anterior contra Bosnia.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 del duelo de dieciseisavos de final por una entrada por detrás, complicando el billete que finalmente sellaron los de Mauricio Pochettino. Sin embargo, el delantero autor de tres goles en lo que va de Mundial 2026 estaba destinado a perderse al menos el siguiente encuentro, pero la FIFA anunció este domingo que levanta la sanción del jugador local.

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(REUTERS/Leah Millis/File Photo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco de la noticia que corrió como la pólvora en los medios de todo el mundo. “Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, apuntó en su red social Truth Social, haciendo referencia a una entrada de Balogun, autor del 1-0 contra Bosnia, que si bien no fue intencionada, sí dejó los tacos al rival por detrás.

La noticia la adelantó The Athletic y posteriormente confirmó la FIFA en un comunicado, además del propio Trump, una decisión inédita en el torneo y de mucha polémica por tratarse del equipo anfitrión. Balogun, jugador clave en el USA Team, podrá jugar este lunes contra Bélgica en el Lumen Field de Seattle (Estados Unidos).

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“De conformidad con el artículo 27, la suspensión automática del jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año”, dice la FIFA, con ese artículo que establece que “el órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria”.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026?

(REUTERS/Carlos Barria)

La selección de Estados Unidos enfrentará a Bélgica este lunes 6 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Lumen Field de Seattle, Washington, a partir de las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) y 20:00 horas (ET de Estados Unidos), en un duelo de eliminación directa por el boleto a los cuartos de final.

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