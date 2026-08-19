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Fiscalía de Morelos detiene a Karla N, síndica de Yautepec, por ataque armado durante partido de México

La detenida es considerada autora intelectual de balacera donde tres personas murieron y nueve resultaron heridas mientras veían el partido de México contra Ecuador

Una mujer es escoltada por individuos con equipo táctico y distintivos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Morelos. Las cinco imágenes corresponden a la detención de Karla N, síndica de Yautepec, Morelos. La funcionaria es investigada por su presunta participación en un ataque armado ocurrido en junio, que resultó en tres personas fallecidas y nueve heridas en la región.
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La Fiscalía de Morelos detuvo a Karla “N”, quien se desempeña como síndica municipal del Ayuntamiento de Yautepec, por su presunta participación como autora intelectual del ataque armado ocurrido en Rancho Nuevo, donde tres personas perdieron la vida y nueve más resultaron heridas.

La detención fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal la noche del martes 18 de agosto, más de un mes y medio después de la agresión registrada el pasado 30 de junio, cuando habitantes de la comunidad se reunieron para observar el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador.

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio permitieron establecer que la funcionaria municipal habría ordenado la agresión armada.

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Tras su captura, Karla “N” fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería, por lo que será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

¿Qué ocurrió durante el partido de México contra Ecuador?

La noche del 30 de junio, familias y habitantes de Rancho Nuevo, Yautepec, se encontraban reunidos en una cancha de usos múltiples para observar la transmisión del encuentro mundialista entre México y Ecuador.

La convivencia fue interrumpida de manera repentina por una serie de disparos. Ante el ataque, los asistentes corrieron en distintas direcciones para intentar ponerse a salvo.

La agresión dejó un saldo de tres personas muertas y nueve heridas. Entre las víctimas mortales se encontraba Sandra Fernández Gómez, quien aspiraba a la candidatura a la presidencia municipal de Yautepec y presuntamente había organizado la convivencia.

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También murió una niña identificada como Fernanda, hija de un conocido de la víctima, así como Miguel Tijera, esposo y asistente de Fernández Gómez.

El diputado federal Agustín Alonso confirmó en su momento la identidad de algunas de las víctimas y lamentó el ataque ocurrido durante la convivencia deportiva.

Fiscalía investigó el caso como feminicidio

Detenida Karla N Yautepec Morelos
Detenida Karla N Yautepec Morelos (especial)

Luego de la balacera, la Fiscalía de Morelos informó que inició una investigación y activó el protocolo con perspectiva de género, debido a que una de las personas asesinadas era mujer y cuatro mujeres más resultaron lesionadas.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, que posteriormente obtuvo avances para identificar a presuntos responsables y determinar la posible participación de otras personas.

Como parte de las primeras acciones judiciales, el pasado 16 de julio fueron vinculados a proceso América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”, señalados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Síndica de Yautepec, señalada por ordenar el ataque

Vista nocturna de un espacio techado con mesas, sillas y personas; al fondo un escenario; un recuadro circular muestra una silueta borrosa en el suelo
Un recinto en Yautepec muestra el lugar del ataque armado que causó tres muertes, incluida la del esposo de una aspirante a la alcaldía. (X: Captura de pantalla)

Con la detención de Karla “N”, las autoridades apuntan ahora hacia una posible responsabilidad de carácter intelectual en la agresión.

La Fiscalía señaló que, conforme a las indagatorias realizadas, la síndica municipal habría ordenado el ataque armado ocurrido en la cancha de Rancho Nuevo.

La funcionaria quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar el proceso correspondiente y establecer las medidas cautelares mientras continúan las investigaciones.

El caso generó impacto en Yautepec debido a que la agresión ocurrió en un espacio público y durante una reunión familiar para observar un partido de la Selección Mexicana. La investigación continúa para esclarecer el móvil del ataque, determinar la participación de cada uno de los involucrados y establecer responsabilidades por las tres muertes y las nueve personas heridas.

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