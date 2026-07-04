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¿Cómo ahorrar en tus vacaciones de verano? Estos consejos te ayudarán a gastar menos sin sacrificar la diversión

Contar con un cálculo de gastos específico para cada rubro del viaje permite afrontar los días de descanso con mayor tranquilidad

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Manos de una persona escriben en un portapapeles con una calculadora, rodeadas de mapas, una tablet, boletos de avión y maletas abiertas con ropa sobre una mesa de madera.
Una persona planifica unas vacaciones sobre una mesa de madera con mapas, una tablet, calculadora y boletos de avión, mientras dos maletas abiertas esperan en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo vacacional de verano representa una de las épocas más esperadas para millones de personas, quienes aprovechan este receso para relajarse y disfrutar de momentos en familia o con amistades. Sin embargo, la falta de planeación puede transformar la experiencia en un desembolso considerable que, en ocasiones, afecta las finanzas personales. Ante este panorama, la clave para evitar contratiempos económicos radica en la organización y en la anticipación de gastos.

De acuerdo con la Revista del Consumidor publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para lograr organizar unas vacaciones satisfactorias, el primer paso esencial es elaborar una lista de verificación. Esta herramienta permite definir el tipo de viaje, prever necesidades específicas y reducir el riesgo de omitir detalles importantes. Una planificación adecuada contribuye a que todas las personas involucradas disfruten plenamente y minimiza la posibilidad de sorpresas desagradables a lo largo del trayecto.

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Preparar un presupuesto detallado para cada aspecto de la salida es fundamental para mantener el control sobre los recursos económicos. Así, se pueden tomar decisiones responsables y adaptadas a las posibilidades reales de cada familia. Aun así, es importante recordar que, durante cualquier desplazamiento, pueden surgir situaciones inesperadas que exijan ajustes en el gasto.

¿Cómo planificar el presupuesto para las vacaciones de verano?

Contar con un cálculo de gastos específico para cada rubro (hospedaje, transporte, alimentación, actividades y emergencias) permite afrontar los días de descanso con mayor tranquilidad. Esta práctica fomenta el autocontrol y ayuda a evitar endeudamientos innecesarios. Además, tener claridad sobre cuánto se puede gastar en cada categoría facilita la toma de decisiones y permite disfrutar el viaje sin preocupaciones adicionales.

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Infografía con familia en playa, lista de verificación, maleta, calculadora, tarjeta de crédito, hucha, botiquín, auto, celular, ordenador, calendario, autobús, avión.
Una infografía de Infobae presenta pasos y consejos para planificar vacaciones de verano con un presupuesto responsable y viajar de manera segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anticipación también incluye prever un fondo para imprevistos, ya que durante las vacaciones pueden surgir pagos no contemplados. Esta previsión refuerza la seguridad y brinda flexibilidad para enfrentar cualquier eventualidad, desde una avería en el automóvil hasta una emergencia médica inesperada.

Recomendaciones para viajar con seguridad y ahorrar dinero

Según la información brindada por la dependencia del consumidor, antes de iniciar cualquier viaje, es conveniente digitalizar las tarjetas de crédito y débito en el teléfono móvil para reducir riesgos asociados al manejo de efectivo o la pérdida de plásticos.

Viaje a la playa

  • Compara precios antes de reservar.
  • Considera alternativas fuera de los paquetes todo incluido.
  • Elige temporadas con menor afluencia turística.
  • Respeta las áreas protegidas.

Viaje a un Pueblo Mágico

  • Consulta el listado actualizado de destinos reconocidos.
  • Investiga la gastronomía y puntos representativos.
  • Compara opciones de transporte.
  • Reserva alojamiento y recorridos con antelación.

En automóvil

  • Realiza una revisión básica al vehículo.
  • Usa siempre el cinturón de seguridad.
  • Cumple con los límites de velocidad y señales viales.

Viajar en autobús

  • Compara precios y categorías de las distintas líneas.
  • Guarda los comprobantes de equipaje.
  • Lleva un botiquín con medicamentos esenciales.

En avión

  • Compra boletos con anticipación.
  • Conserva los comprobantes de equipaje.
  • Ten a la mano tu identificación y pase de abordar.

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