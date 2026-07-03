Homicidio doloso en Michoacán repunta en junio pese a disminución del 46% en el actual sexenio

Seis agentes de la policía de Michoacán observan el paisaje al atardecer, con una camioneta policial a la distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio diario de homicidios dolosos en Michoacán registró un repunte durante junio de 2026 en comparación con el mes anterior, según cifras consolidadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A pesar de ese aumento puntual, el promedio diario cerró en 2.33 casos, la cifra más baja para un mes de junio desde el año 2015.

Este resultado se presenta como un contraste marcado frente al máximo histórico alcanzado en enero de 2025, cuando el promedio diario fue de 4.32 homicidios. La reducción acumulada entre enero de 2025 y junio de 2026 representa un 46 por ciento menos en el promedio diario de homicidio doloso, según los datos difundidos en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Para Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el descenso convierte a junio de 2026 en el mes con menor incidencia de homicidios desde 2015, al revisar los registros de todos los años. Desde entonces, se ha mantenido una trayectoria descendente que se prolonga hasta el presente.

Estos datos reflejan que, pese a variaciones mensuales, el estado experimenta una disminución sostenida en homicidios dolosos, respaldada por cifras históricas y la evaluación de las autoridades federales.

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Agentes de policía inspeccionan una escena del crimen en Sonora, donde se registra una caída histórica de la violencia con tres homicidios menos por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída anual y los delitos de alto impacto

Entre 2025 y lo que va de 2026, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 3.5 a 2.2 casos, una reducción del 37 por ciento. Figueroa señaló que ese dato de 2026 es preliminar y representa el promedio más bajo de toda la serie histórica disponible.

El descenso no se limita a los homicidios. El promedio diario de delitos de alto impacto en la entidad bajó tres por ciento frente al cierre de 2025, cuando ese indicador cerró en 18.1. De mantenerse la tendencia, 2026 terminaría con el promedio diario más bajo en once años en esa categoría.

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La estrategia detrás de los números

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó los resultados al plan Michoacán por la paz y la justicia, instrumento ordenado por la presidenta Sheinbaum para reforzar la presencia institucional y proteger a familias, comercios y sectores productivos. La extorsión, dijo, fue el delito que recibió atención prioritaria desde el inicio de la administración.

El gabinete de seguridad articuló su trabajo en cuatro ejes: mayor presencia territorial, inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, coordinación con el gobierno estatal y la Fiscalía de Michoacán, y protección directa a productores de aguacate, limón, empacadores, comerciantes y empresarios.

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Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detenciones, armas y laboratorios destruidos

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026, las instituciones federales y estatales detuvieron a 1,300 personas por delitos de alto impacto en Michoacán. En ese mismo lapso, se aseguraron mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y seis mil 600 cargadores.

El decomiso de droga superó las 35 toneladas. El Ejército y la Marina destruyeron e inhabilitaron 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración destinadas a la producción de metanfetaminas.

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García Harfuch sostuvo que esos resultados afectan de forma directa la capacidad operativa, logística y financiera de los grupos criminales activos en la entidad. Esa merma, agregó, se traduce en menor capacidad para extorsionar, reclutar jóvenes y controlar territorios.

Operaciones recientes y objetivos capturados

En las últimas semanas, el gabinete de seguridad realizó operaciones de alto impacto en coordinación con las autoridades estatales. Esas acciones derivaron en la detención de operadores regionales, objetivos prioritarios y generadores de violencia vinculados a homicidios, extorsiones, secuestros y narcomenudeo.

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Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los delitos que motivaron esas operaciones también figuraron la privación ilegal de la libertad y las agresiones contra productores, comerciantes, empresarios y familias michoacanas. El secretario anunció que los detalles de esas operaciones se presentarían en una etapa posterior de la misma conferencia.

El peso institucional del operativo

La estrategia involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Todas actúan en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

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García Harfuch subrayó que la seguridad de Michoacán ha sido una prioridad del Gobierno de México desde el inicio de la administración. El trabajo conjunto del gabinete federal con el gobierno estatal, dijo, es la base de los avances presentados este jueves.