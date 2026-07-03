Quién es Vanessa Hajj Slim, la nieta ingeniera de Carlos Slim que gana fuerza para liderar el imperio familiar

Con estudios en Ingeniería Industrial por la Universidad Anáhuac, experiencia en distintas empresas del Grupo Carso y una creciente participación accionaria en América Móvil

El proceso de sucesión generacional dentro del conglomerado construido por Carlos Slim Helú continúa avanzando de manera gradual y una de las figuras que más ha llamado la atención en los últimos años es Vanessa Hajj Slim.

La joven empresaria, integrante de la tercera generación de la familia, ha fortalecido su presencia en algunas de las compañías más importantes del grupo gracias a su formación académica, experiencia corporativa y creciente participación accionaria en América Móvil.

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Aunque el empresario mexicano sigue al frente de uno de los imperios económicos más importantes de América Latina, desde hace varios años la familia Slim ha impulsado la incorporación de hijos y nietos a distintas áreas estratégicas de sus empresas.

El objetivo es que las nuevas generaciones conozcan el funcionamiento del conglomerado desde diferentes perspectivas antes de asumir responsabilidades de mayor nivel.

En este contexto, Vanessa Hajj Slim ha destacado por un perfil que combina preparación académica especializada, experiencia en el sector corporativo y participación en la toma de decisiones dentro de algunas de las compañías insignia del grupo.

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Formación académica similar a la de su abuelo

Vanessa Hajj Slim nació el 28 de noviembre de 1997 y es hija de Vanessa Slim Domit y del empresario Daniel Hajj Aboumrad, actual directivo de varias empresas del Grupo Slim.

La creciente participación de Vanessa Hajj Slim en empresas estratégicas del Grupo Slim y su presencia accionaria en América Móvil la colocan entre los perfiles con mayor proyección dentro de la tercera generación de la familia empresaria

Al igual que su abuelo Carlos Slim Helú, optó por una formación profesional ligada a la ingeniería. Estudió la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac, carrera enfocada en la optimización de procesos, la administración de recursos y la gestión de proyectos empresariales.

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Su preparación también incluye estudios complementarios en la Universidad de Pensilvania mediante programas impartidos por Wharton, considerada una de las escuelas de negocios con mayor prestigio a nivel internacional.

Esta combinación de conocimientos técnicos y empresariales ha sido parte de la estrategia de formación que caracteriza a las nuevas generaciones de la familia Slim.

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Su experiencia dentro del conglomerado empresarial

El desarrollo profesional de Vanessa Hajj Slim comenzó formalmente en 2018, cuando se integró al Consejo de Administración de América Móvil, la empresa de telecomunicaciones fundada por Carlos Slim Helú y considerada una de las más importantes de América Latina.

Durante aproximadamente tres años fue la única mujer dentro del consejo de administración, participando en decisiones estratégicas relacionadas con la operación de una empresa que mantiene presencia en 22 países mediante marcas como Telcel, Telmex, Embratel, NET y A1 Telekom Austria Group.

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Además de esa responsabilidad, trabajó como analista en Grupo Carso, donde adquirió experiencia en evaluación de proyectos e inversiones corporativas.

Actualmente también forma parte del área de Nuevos Proyectos de Inmuebles Carso, división dedicada al desarrollo inmobiliario del conglomerado, fortaleciendo así su conocimiento sobre distintas unidades de negocio que integran el grupo empresarial.

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La participación en diferentes compañías responde a una práctica habitual dentro de la familia Slim, cuyos integrantes suelen recorrer diversas áreas antes de asumir posiciones ejecutivas de mayor responsabilidad.

Más de 2.4 millones de acciones de América Móvil

Uno de los hechos que recientemente volvió a colocar a Vanessa Hajj Slim bajo los reflectores fue la información presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

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De acuerdo con ese reporte, la empresaria aparece como propietaria directa de 2 millones 444 mil 476 acciones serie B de América Móvil, una participación que fortalece su presencia dentro de la estructura accionaria del grupo.

El dato ha generado interés porque refleja el creciente peso que la tercera generación comienza a tener en las empresas fundadas por Carlos Slim Helú y alimenta las especulaciones sobre quiénes podrían desempeñar un papel más relevante conforme avance el proceso de relevo generacional.

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La creciente participación de Vanessa Hajj Slim en empresas estratégicas del Grupo Slim y su presencia accionaria en América Móvil la colocan entre los perfiles con mayor proyección dentro de la tercera generación de la familia empresaria

Una de las integrantes con mayor proyección

Si bien la familia Slim no ha anunciado públicamente un plan definitivo de sucesión, la trayectoria que Vanessa Hajj Slim ha construido durante los últimos años la coloca entre los perfiles con mayor proyección dentro del conglomerado.

Su formación como ingeniera, la experiencia acumulada en América Móvil, Grupo Carso e Inmuebles Carso, así como su creciente participación accionaria, muestran una preparación orientada a asumir responsabilidades cada vez mayores dentro de las empresas familiares.

En el ámbito personal mantiene un perfil discreto. Uno de los pocos episodios conocidos ocurrió en octubre de 2024, cuando contrajo matrimonio con Ángel Valverde, ejecutivo especializado en banca de inversión de Santander, en una ceremonia privada celebrada en la Ciudad de México.