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Accidente en Paseo Interlomas: vinculan a proceso a conductor de revolvedora por muerte de una mujer

Carlos “N” deberá presentarse ante el CEMECA los primeros cinco días de cada mes y pagar una garantía económica

Carlos "N" deberá de presentarse mensualmente a firmar como parte de sus medidas cautelares. Crédito: FGJEM
Carlos "N" deberá de presentarse mensualmente a firmar como parte de sus medidas cautelares. Crédito: FGJEM
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Un juez de control con sede en el Estado de México vinculó a proceso el pasado 17 de agosto a Carlos “N”, operador de una revolvedora de cemento investigado por la muerte de una mujer de 53 años ocurrida la mañana pasado 14 de agosto frente a Paseo Interlomas, en el municipio de Huixquilucan.

El juez calificó de legal la detención y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Sin embargo, el presunto responsable no cumplirá el periodo dictado tras las rejas, gracias a medidas cautelares.

Según reportes, el accidente ocurrió sobre la Vialidad de la Barranca, en un tramo que estaba siendo repavimentado en la avenida Palma de Dátil. La revolvedora que manejaba Carlos “N” impactó una estructura de publicidad que colapsó sobre una camioneta Honda de color blanca en la que viajaba la víctima como copiloto.

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Cae estructura en Huixquilucan, Estado de México (@C5Edomex)

El hecho quedó grabado por las cámaras del C5 del Estado de México, que mostraron cómo trabajadores de la obra salieron corriendo para ponerse a salvo al momento del colapso. La fila vehicular generada alcanzó cerca de dos kilómetros mientras se realizaban las labores de emergencia y retiro de la estructura.

La FGJEM detuvo al chofer y lo ingresó al penal de Tlalnepantla

Tras el accidente, Carlos “N” fue detenido por elementos de la policía municipal de Huixquilucan. Posteriormente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo ingresó al Centro Penitenciario de Tlalnepantla para ser investigado por su probable participación en los delitos de homicidio culposo y daño en los bienes. De acreditarse su responsabilidad, podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión.

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En la audiencia inicial celebrada el pasado 17 de agosto, la Autoridad Judicial revisó las circunstancias de la detención, la calificó de legal y procedió a vincular a Carlos “N” a proceso por el delito de homicidio culposo y daño en los bienes en agravio de la víctima.

La FGJEM compartió hasta la tarde de este 18 de agosto los resultados de dicha audiencia a través de un comunicado. Según la información revelada, el juez decretó como medidas cautelares la presentación periódica de Carlos “N” los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y el pago de una garantía económica de 250 mil pesos. Ambas condiciones deberá cumplirlas mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses, periodo durante el cual la FGJEM deberá consolidar las diligencias del caso y reunir los elementos necesarios para sustentar la acusación ante la Autoridad Judicial. Las investigaciones deberán esclarecer, entre otros puntos, si existían permisos y medidas de seguridad suficientes en la zona de obras, y qué empresa tenía a su cargo la estructura y su mantenimiento.

La FGJEM solicitó a la ciudadanía aportar información relacionada con Carlos “N” a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 702 8770.

Paseo Interlomas se deslindó del accidente

Horas después del accidente del 14 de agosto, Paseo Interlomas emitió un comunicado en el que atribuyó el colapso a “un vehículo que realizaba obras viales ajenas a nuestra operación”. El centro comercial, que forma parte del portafolio del Grupo GICSA —desarrolladora vinculada a la familia Cababie Daniel e inaugurada en 2011—, lamentó la muerte de la mujer y aseguró estar colaborando con las autoridades en todo lo que requirieran.

La estructura derribada cayó lo sobre la camioneta donde circulaba la víctima. (Especial)
La estructura derribada cayó lo sobre la camioneta donde circulaba la víctima. (Especial)

Por su parte, el gobierno municipal de Huixquilucan precisó que la revolvedora involucrada pertenecía a la empresa contratista que realizaba las obras de pavimentación en la vialidad La Barranca, no al municipio. Las autoridades municipales anunciaron que exigirían a dicha empresa el cumplimiento de su responsabilidad civil.

Paseo Interlomas alberga tiendas departamentales como El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears, y combina espacios comerciales, oficinas y entretenimiento. Grupo GICSA fue fundado en 1989 y opera otros complejos como Forum Buenavista, Grand Outlet Riviera Maya, Explanada Puebla y La Isla Mérida.

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