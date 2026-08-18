Carolina Viggiano califica de “locura” la respuesta de Andy López Beltrán a EEUU

PRI pide investigar los señalamientos contra Andy López Beltrán. (Cuartoscuro)

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La senadora del PRI, Carolina Viggiano, calificó como una “locura” y una muestra de “arrogancia” la carta que Andrés Manuel López Beltrán dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que le fuera cancelada su visa.

La legisladora sostuvo que, además de responder a la decisión estadounidense, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador debería enfrentar una investigación por los señalamientos que existen en su contra.

Carolina Viggiano cuestiona respuesta de Andy a Estados Unidos

Viggiano consideró que el contenido de la misiva retrata políticamente a López Beltrán y cuestionó que adopte una postura confrontativa frente a autoridades estadounidenses.

“Me parece una locura”, afirmó la senadora, quien describió el documento como una carta marcada por la arrogancia y la falta de argumentos.

Carolina Viggiano cuestiona respuesta de Andy López Beltrán a Estados Unidos.

También señaló que López Beltrán no ocupa actualmente un cargo público y lo identificó como un aspirante a una diputación federal que, a su juicio, ya realiza actividades de posicionamiento electoral.

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La priista agregó que existen señalamientos relacionados con posibles actos ilícitos que, desde su perspectiva, tendrían que ser revisados por las autoridades correspondientes.

Visa de Andy López Beltrán desata polémica política

La controversia comenzó después de que López Beltrán informara que Estados Unidos canceló su visa.

De acuerdo con la información difundida, la decisión habría sido tomada por instrucción del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y del subsecretario de esa dependencia, Christopher Landau.

Carolina Viggiano cuestiona a Andy López Beltrán por confrontar a Marco Rubio. REUTERS/Kevin Lamarque

El dirigente morenista respondió mediante una carta fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, donde calificó la medida como “politiquera y propagandística” y sostuvo que no existe ninguna prueba que lo vincule con actos inmorales o delictivos.

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En su escrito, cuestionó directamente a Trump y acusó a Rubio y Landau de actuar de manera arbitraria.

Incluso planteó al mandatario estadounidense la posibilidad de destituir a ambos funcionarios si la cancelación de su visa obedeció a decisiones ajenas a su conocimiento.

Los señalamientos por huachicol y las acusaciones contra Andy

La disputa política ocurre mientras López Beltrán enfrenta acusaciones provenientes de sectores de oposición que lo han relacionado con presuntas operaciones de huachicol y con la supuesta propiedad de empresas y bienes.

Carolina Viggiano cuestiona a Andy por acusaciones relacionadas con huachicol. (FGR)

El hijo del exmandatario ha rechazado esas versiones y ha exigido pruebas de las acusaciones.

También negó haber obtenido ganancias millonarias mediante actividades ilícitas y aseguró que las imputaciones forman parte de una estrategia para afectar su imagen y la de su padre.

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Entre los principales señalamientos y hechos que rodean el caso se encuentran:

La cancelación de la visa estadounidense de López Beltrán.

La carta enviada por Andy al presidente Donald Trump .

Las acusaciones opositoras que lo vinculan con presunto huachicol .

Las denuncias electorales relacionadas con sus recorridos en Tabasco.

El debate político sobre una eventual investigación en su contra.

PRI denuncia a Andy López Beltrán ante el INE

La confrontación también se trasladó al terreno electoral. El PRI de Tabasco presentó una denuncia ante la Junta Local Ejecutiva del INE contra López Beltrán y Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

Andrés Manuel López Beltrán inicia gira por Tabasco, busca encabezar una diputación federal. (Crédito: redes sociales)

El partido argumentó que los recorridos realizados por el Distrito 06 de Tabasco forman parte de una estrategia para posicionar su imagen antes de los tiempos establecidos por la legislación electoral.

López Beltrán anunció el pasado 2 de agosto una gira casa por casa para recorrer las 170 secciones electorales del distrito, integrado por Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

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El morenista ha sostenido que sus actividades tienen como propósito dialogar con la ciudadanía e informar sobre su proyecto.

Viggiano pide investigar los señalamientos contra López Beltrán

En este contexto, Viggiano insistió en que las acusaciones contra el hijo del expresidente no deberían limitarse a la confrontación política. Consideró que la Fiscalía General de la República tendría que revisar los señalamientos existentes y determinar si existen elementos para una investigación.

La senadora también acusó a López Beltrán de utilizar su posicionamiento actual para anticipar una narrativa política frente a lo que pueda ocurrir en el futuro, particularmente ante sus aspiraciones de obtener una candidatura a diputado federal.

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