Estas son las razones detrás del cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

La modificación del encuentro de octavos de final comenzó a generar versiones entre la afición. (Ilustración: Jovani Pérez)

El posible ajuste de horario para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha comenzado a generar dudas entre los aficionados. El encuentro, que inicialmente estaba contemplado para disputarse por la tarde, ahora tendría previsto arrancar al mediodía (12 pm) del domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Aunque la FIFA todavía no ha publicado la modificación de manera oficial en sus canales, una versión difundida por Infobae México señala que el compromiso se jugaría a las 12:00 horas. La información fue obtenida a través del equipo de Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026 en México, de acuerdo con lo reportado por ese medio.

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El cambio representaría una modificación importante para los seguidores que planean asistir al estadio y para quienes seguirán la transmisión desde distintos puntos del país. También abriría la puerta a varias explicaciones relacionadas con el clima, la audiencia internacional y los operativos de seguridad en la capital mexicana.

¿Una tormenta eléctrica obligó a mover el México vs Inglaterra?

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - México vs. Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Vista general de la fuerte lluvia dentro del estadio antes del partido. REUTERS/Henry Romero

Una de las razones que habría influido en la decisión sería el pronóstico meteorológico para la Ciudad de México. El partido estaba programado originalmente para las 18:00 horas, un horario en el que se esperaba la posibilidad de tormentas eléctricas.

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Ante ese escenario, adelantar el encuentro permitiría reducir el riesgo de interrupciones por actividad eléctrica o lluvia intensa. Los eventos deportivos al aire libre suelen aplicar protocolos especiales cuando existen condiciones climáticas adversas, especialmente si hay descargas eléctricas cerca del inmueble.

La posibilidad de una tormenta durante el horario nocturno habría llevado a analizar una alternativa que garantizara mejores condiciones para jugadores, asistentes, trabajadores y cuerpos de emergencia. Sin embargo, será necesario esperar el anuncio oficial de FIFA para conocer si el clima fue uno de los motivos principales del cambio.

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¿Europa también pesó en el nuevo horario?

Otra explicación está relacionada con la transmisión internacional. Si el encuentro se juega a las 12:00 horas en la Ciudad de México, en Londres serían aproximadamente las 20:00 horas, una franja considerada favorable para la audiencia europea.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Fans gather in London - BOXPARK Wembley, London, Britain - July 1, 2026 England fans celebrates after the match at BOXPARK Wembley as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup Action Images via Reuters/Cat Goryn

El horario permitiría que millones de personas en Inglaterra y otros países del continente sigan el partido sin que se extienda hasta la madrugada. Para las televisoras, un duelo entre México e Inglaterra tiene una relevancia especial por el interés que genera en dos mercados con una enorme afición futbolística.

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El ajuste también podría beneficiar la exposición global del encuentro, ya que los partidos de eliminación directa suelen concentrar altos niveles de audiencia. Inglaterra buscará avanzar como una de las selecciones con mayor expectativa, mientras México intentará aprovechar la localía para alcanzar los Cuartos de Final.

¿La seguridad en la Ciudad de México fue otro factor?

El gol de Luis Romo en el minuto 50 desató la fiesta en Ciudad de México: más de 300,000 personas llenaron el Ángel de la Independencia, el Zócalo y el Centro Histórico tras la victoria de México sobre Corea del Sur. (@GobCDMX)

La tercera versión apunta a las condiciones de seguridad en la capital del país. En los últimos días se han registrado concentraciones masivas de aficionados después de los triunfos de la Selección Mexicana, con festejos que han requerido presencia de autoridades, cierres viales y despliegues de protección civil.

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Uno de los casos más comentados ocurrió tras la victoria de México por 2-0 ante Ecuador, cuando miles de personas se reunieron en Paseo de la Reforma. Reportes sobre la asistencia de más de un millón de personas y diversos incidentes durante la celebración provocaron preocupación por el control de multitudes.

Tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador en el Mundial 2026, cuatro aficionados murieron en los festejos del Ángel de la Independencia. (Claudia Rosel / AFP)

También circularon versiones sobre cuatro personas fallecidas por asfixia durante esos festejos. No obstante, cualquier información sobre víctimas, causas y responsabilidades deberá ser confirmada por las autoridades competentes antes de establecer conclusiones sobre lo ocurrido.

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Disputar el partido al mediodía podría facilitar los operativos de salida, transporte y vigilancia, al permitir que los aficionados abandonen el estadio con luz natural. Además, las autoridades tendrían mayor margen para coordinar medidas preventivas en caso de que se presenten nuevas celebraciones masivas.

¿Cuándo se confirmará el horario?

Por ahora, el horario de las 12:00 horas permanece como una versión a falta de la confirmación formal de FIFA. El Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, sería el escenario de un duelo que puede marcar un momento histórico para el futbol mexicano.

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México buscará vencer a Inglaterra para instalarse en los Cuartos de Final del Mundial 2026. Mientras llega el anuncio definitivo, la afición espera conocer si el cambio responde a la tormenta prevista, a la televisión europea, a los temas de seguridad o a una combinación de todos esos factores.