Salario y prestaciones de maestros de Michoacán están garantizados, afirma Sheinbaum

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el salario y las prestaciones de los maestros de Michoacán están garantizados gracias a un convenio federal de largo plazo que asegura el pago puntual y completo al magisterio, tanto para profesores estatales como federales. “Lo importante es que se tengan todos los recursos para que se puedan pagar sus salarios y prestaciones en el tiempo y forma”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Claudia Sheinbaum explicó que, aunque existen profesores contratados tanto por la federación como por el estado, se ha firmado un convenio que asegura que a Michoacán no le falten recursos para cubrir en tiempo y forma los salarios y prestaciones de las y los docentes. “Muchos de estos, de los profesores, son contratados de manera estatal. Hay unos federales y otros estatales. Entonces, en el caso de los federales, se atiende de manera directa”, explicó desde Michoacán, donde realizó su conferencia de prensa este viernes 3 de abril.

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“En el caso de la contratación de los profesores estatales, lo que se hizo fue firmar un convenio de largo plazo para que no le falte dinero al estado de Michoacán para pagar todo lo que le tiene que pagar a los profesores. La idea de que todos ellos pasaran a una nómina federal tiene sus complicaciones. Lo importante es que se tengan todos los recursos para que se pueda pagar sus salarios y prestaciones en el tiempo y forma. Y eso lo hemos hecho”, puntualizó la mandataria federal.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, detalló el funcionamiento de este esquema. Aseguró que, desde el inicio de su gestión, se ha pagado puntualmente cada quincena al magisterio local, incluyendo bonos y prestaciones. “Desde que asumí la gubernatura, se ha pagado puntualmente cada quincena al magisterio michoacano sus bonos, sus prestaciones, todo de forma puntual e íntegra. En pocas palabras, la aportación que hace el gobierno federal a través del U080, que ya firmamos el convenio para todo este año, nos garantiza en plenitud los pagos íntegros a el magisterio michoacano”, expresó.

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