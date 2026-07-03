Detienen en Iztapalapa a joven que cobraba 14 mil pesos diarios por extorsión a comerciantes

Agentes de policía escoltan a una mujer esposada por un mercado de Iztapalapa, detenida por extorsión a comerciantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una red de extorsión que presuntamente recaudaba 14 mil pesos diarios mediante amenazas y disparos contra domicilios perdió a una de sus integrantes a tarde de ayer en la colonia Benito Juárez, al oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Aylet Villanueva, de 23 años de edad, en posesión de droga, efectivo y una libreta que registraba el cobro de cuotas a comerciantes de la alcaldía Iztapalapa.

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La captura no fue resultado de un operativo planeado. Los agentes la detectaron durante un patrullaje de rutina, cuando observaron a la mujer y a un hombre intercambiar envoltorios con características de droga en la vía pública.

La persecución y lo que arrojó al pavimento

Al notar la presencia policial, los dos sospechosos intentaron huir. El hombre escapó en una motocicleta roja, mientras que Aylet Villanueva aceleró en una motocicleta azul con verde.

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Manos con esposas sostienen billetes mexicanos de 14,000 pesos, en relación con la detención de una mujer por extorsión en Iztapalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los uniformados la interceptaron metros adelante. Durante la persecución, la mujer arrojó una cangurera negra al pavimento, lo que resultó determinante para el caso.

El bolso contenía 10 bolsitas con aparente mariguana y 10 dosis de una sustancia con características de cocaína. También había dinero en efectivo y la libreta con anotaciones que las autoridades vinculan con el esquema de extorsión.

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El rastro de la extorsión en Iztapalapa

El periodista Carlos Jiménez, del portal c4jimenez, publicó que Aylet Villanueva operaba junto a un cómplice en la zona oriente de la capital. La modalidad que utilizaban era la de tirotear domicilios de comerciantes para luego exigirles dinero.

Con esa táctica, la red presuntamente reunía más de 14 mil pesos por día. La libreta decomisada contiene los detalles del esquema, según la información difundida por Jiménez en redes sociales.

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Una mujer acusada de extorsión a comerciantes en Iztapalapa recibía catorce mil pesos diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC confirmó la vinculación de la detenida con esa red tras cruzar la información obtenida en el operativo con sus bases de datos. El resultado de esa consulta reveló un antecedente que agrava su situación.

Según las investigaciones, Aylet Villanueva ya pisó el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. En 2022 ingresó por el delito de encubrimiento por receptación, lo que la convierte en reincidente ante la ley.

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Ese historial pesa sobre su situación jurídica actual, que el Ministerio Público define en estos momentos. La detenida quedó a disposición de esa instancia tras su arresto.

Iztapalapa, zona de presión para comerciantes

La alcaldía Iztapalapa concentra uno de los mercados informales más activos de la capital mexicana, lo que la convierte en territorio fértil para redes de cobro de piso. La extorsión a comerciantes en esa demarcación opera con amenazas directas y violencia sobre los negocios.

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La policía detiene en Iztapalapa a una mujer joven implicada en extorsión a comerciantes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Aylet Villanueva ilustra cómo esas redes combinan el narcomenudeo con la extorsión. La droga hallada en su poder sugiere que ambas actividades se desarrollaban de forma paralela.

Lo que sigue en la investigación

El cómplice que escapó en la motocicleta roja permanece prófugo. Su identificación y captura son parte de las líneas de investigación que abrió el Ministerio Público a partir de los elementos decomisados.

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La libreta con anotaciones puede ser la pieza central del expediente. Si las autoridades logran vincular esos registros con víctimas concretas, el caso podría escalar más allá de los cargos iniciales por posesión de droga.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha precisado si hay otros integrantes identificados dentro de la presunta red de extorsión. Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de más sospechosos vinculados directamente con las actividades ilícitas atribuidas a Aylet Villanueva.

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Será el proceso judicial el que defina si la joven enfrenta cargos adicionales por extorsión, dependiendo de las pruebas recabadas durante la investigación. Por ahora, la acusación formal considera únicamente los delitos flagrantes cometidos al momento de su detención.