México

Detienen en Iztapalapa a joven que cobraba 14 mil pesos diarios por extorsión a comerciantes

Durante su arresto, la policía encontró droga, dinero en efectivo y una libreta con apuntes de cobros

Guardar
Google icon
Dos agentes de policía con uniformes y parches de la bandera mexicana escoltan a una mujer esposada por un concurrido mercado al aire libre.
Agentes de policía escoltan a una mujer esposada por un mercado de Iztapalapa, detenida por extorsión a comerciantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una red de extorsión que presuntamente recaudaba 14 mil pesos diarios mediante amenazas y disparos contra domicilios perdió a una de sus integrantes a tarde de ayer en la colonia Benito Juárez, al oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Aylet Villanueva, de 23 años de edad, en posesión de droga, efectivo y una libreta que registraba el cobro de cuotas a comerciantes de la alcaldía Iztapalapa.

PUBLICIDAD

La captura no fue resultado de un operativo planeado. Los agentes la detectaron durante un patrullaje de rutina, cuando observaron a la mujer y a un hombre intercambiar envoltorios con características de droga en la vía pública.

La persecución y lo que arrojó al pavimento

Al notar la presencia policial, los dos sospechosos intentaron huir. El hombre escapó en una motocicleta roja, mientras que Aylet Villanueva aceleró en una motocicleta azul con verde.

PUBLICIDAD

Primer plano de dos manos, una con esposas de metal, la otra sujetando un fajo de billetes mexicanos de mil pesos que suman catorce mil.
Manos con esposas sostienen billetes mexicanos de 14,000 pesos, en relación con la detención de una mujer por extorsión en Iztapalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los uniformados la interceptaron metros adelante. Durante la persecución, la mujer arrojó una cangurera negra al pavimento, lo que resultó determinante para el caso.

El bolso contenía 10 bolsitas con aparente mariguana y 10 dosis de una sustancia con características de cocaína. También había dinero en efectivo y la libreta con anotaciones que las autoridades vinculan con el esquema de extorsión.

El rastro de la extorsión en Iztapalapa

El periodista Carlos Jiménez, del portal c4jimenez, publicó que Aylet Villanueva operaba junto a un cómplice en la zona oriente de la capital. La modalidad que utilizaban era la de tirotear domicilios de comerciantes para luego exigirles dinero.

Con esa táctica, la red presuntamente reunía más de 14 mil pesos por día. La libreta decomisada contiene los detalles del esquema, según la información difundida por Jiménez en redes sociales.

Dos manos sostienen billetes de cien, quinientos y mil pesos mexicanos, y un fajo de catorce mil pesos. Una de las manos también sostiene un teléfono móvil.
Una mujer acusada de extorsión a comerciantes en Iztapalapa recibía catorce mil pesos diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC confirmó la vinculación de la detenida con esa red tras cruzar la información obtenida en el operativo con sus bases de datos. El resultado de esa consulta reveló un antecedente que agrava su situación.

Según las investigaciones, Aylet Villanueva ya pisó el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. En 2022 ingresó por el delito de encubrimiento por receptación, lo que la convierte en reincidente ante la ley.

Ese historial pesa sobre su situación jurídica actual, que el Ministerio Público define en estos momentos. La detenida quedó a disposición de esa instancia tras su arresto.

Iztapalapa, zona de presión para comerciantes

La alcaldía Iztapalapa concentra uno de los mercados informales más activos de la capital mexicana, lo que la convierte en territorio fértil para redes de cobro de piso. La extorsión a comerciantes en esa demarcación opera con amenazas directas y violencia sobre los negocios.

Primer plano de las manos de una persona esposadas por la muñeca con esposas metálicas, mientras la mano de un policía con uniforme azul sostiene una de las esposas.
La policía detiene en Iztapalapa a una mujer joven implicada en extorsión a comerciantes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Aylet Villanueva ilustra cómo esas redes combinan el narcomenudeo con la extorsión. La droga hallada en su poder sugiere que ambas actividades se desarrollaban de forma paralela.

Lo que sigue en la investigación

El cómplice que escapó en la motocicleta roja permanece prófugo. Su identificación y captura son parte de las líneas de investigación que abrió el Ministerio Público a partir de los elementos decomisados.

La libreta con anotaciones puede ser la pieza central del expediente. Si las autoridades logran vincular esos registros con víctimas concretas, el caso podría escalar más allá de los cargos iniciales por posesión de droga.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha precisado si hay otros integrantes identificados dentro de la presunta red de extorsión. Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de más sospechosos vinculados directamente con las actividades ilícitas atribuidas a Aylet Villanueva.

Será el proceso judicial el que defina si la joven enfrenta cargos adicionales por extorsión, dependiendo de las pruebas recabadas durante la investigación. Por ahora, la acusación formal considera únicamente los delitos flagrantes cometidos al momento de su detención.

Temas Relacionados

extorsiónCDMXIztapalapaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salario y prestaciones de maestros de Michoacán están garantizados, afirma Sheinbaum

Explicó que, aunque existen profesores contratados tanto por la federación como por el estado, se ha firmado un convenio que asegura los pagos en tiempo y forma

Salario y prestaciones de maestros de Michoacán están garantizados, afirma Sheinbaum

Detención de Gilda Lozoya por caso Agronitrogenados no es asunto político, afirma Sheinbaum: Gobierno niega abuso policial

La presidenta indicó que continúa pendiente el proceso contra Alonso Ancira por la falta de pagos acordados

Detención de Gilda Lozoya por caso Agronitrogenados no es asunto político, afirma Sheinbaum: Gobierno niega abuso policial

Maná abriría el México vs Inglaterra con concierto en el Estadio Ciudad de México

La afición podrá disfrutar un espectáculo musical previo al encuentro que definirá el pase a Cuartos de Final del Mundial 2026

Maná abriría el México vs Inglaterra con concierto en el Estadio Ciudad de México

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 03 de julio: cifras de seguridad de Michoacán, festejos del Mundial, T-MEC, entre lo relevante

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 03 de julio: cifras de seguridad de Michoacán, festejos del Mundial, T-MEC, entre lo relevante

Kunno vive momento de terror en su camioneta: “No sé si me querían matar”

El amigo de Ángela Aguilar narró todo lo sucedido desde sus redes sociales

Kunno vive momento de terror en su camioneta: “No sé si me querían matar”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcominas en Michoacán son producto de enfrentamientos entre CJNG y cárteles locales, asegura Trevilla Trejo

Narcominas en Michoacán son producto de enfrentamientos entre CJNG y cárteles locales, asegura Trevilla Trejo

Fuerzas especiales de la Defensa retiran minas explosivas por guerra entre cárteles en Michoacán

Hijo y sobrino de “El Abuelo” Farías, líder de Cárteles Unidos, son objetivos prioritarios en México, asegura Omar Harfuch tras acusación de EEUU

Homicidio doloso en Michoacán repunta en junio pese a disminución del 46% en el actual sexenio

Cae el presunto ladrón de recursos federales de Bansefi en Chiapas tras diez años de estar profugo

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi descarta contacto con Antonia; así reaccionó a las fotos actuales de Sergio Andrade

Gloria Trevi descarta contacto con Antonia; así reaccionó a las fotos actuales de Sergio Andrade

Kunno vive momento de terror en su camioneta: “No sé si me querían matar”

El gesto de Christian Nodal con el hijo de Adrián Uribe durante el México vs. Ecuador que nadie vio venir

Violeta Isfel asegura que suele ser confundida con Emma Stone: “Me pasa muy seguido”

Liam Gallagher amenaza con viajar a México tras polémica con fans por su pronóstico para el partido contra Inglaterra

DEPORTES

Hormiga González recibe el apoyo de Naruto Uzumaki antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

Hormiga González recibe el apoyo de Naruto Uzumaki antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

Polémica en el Mundial 2026: cómo funciona el chip del balón que podría cambiar los Octavos de Final

Mundial 2026: fan mexicano celebra el nacimiento de su niña con el ‘quiere volar’ y se vuelve viral

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la práctica 1 del GP de Gran Bretaña 2026? Así terminó en Silverstone

Isaac del Toro en el Tour de Francia: el campeón Tadej Pogacar le desea suerte al mexicano