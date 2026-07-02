México

Tunden a Nodal por ignorar a Ángela Aguilar y festejar cariñosamente con María José goles de México contra Ecuador

En el momento en que la selección anotó frente a Ecuador, Christian Nodal volteó hacia María José y la abrazó sin titubear

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Christian Nodal
Captaron a Christian Nodal abrazando a María José durante un gol y esquivando, sin querer o no, el abrazo que Ángela Aguilar intentó darle en el palco del Estadio Ciudad de México. (Captura de pantalla La Josa / @_nodalistajr_)

El martes 30 de junio, la familia Aguilar vivió una noche de futbol en el Estadio Ciudad de México. Pepe Aguilar asistió al partido entre México y Ecuador acompañado de su esposa Aneliz Álvarez, su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal. La Selección Nacional se impuso 2-0 y selló su pase a la siguiente fase del torneo, pero lo que ocurrió en el palco terminó por acaparar la conversación en redes.

La familia se instaló en uno de los palcos del estadio junto a varios artistas, al gobernador de Nuevo León Samuel García y la cantante María José. Todos portaban la camiseta de la selección mexicana. En otra sección del recinto estuvo presente Majo Aguilar, prima de Ángela. Belinda también fue parte de la jornada: la FIFA la invitó a entregar el trofeo al mejor jugador del partido, aunque su presencia no se cruzó con la de los Aguilar.

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Nodal cantó “Adiós Amor” con la afición tras el pitazo final

El cantante Christian Nodal se acercó con los fans dentro del Estadio Ciudad de México.

El ambiente festivo contagió al cantante sonorense desde el primer minuto. Se le vio bebiendo, saludando a los demás artistas presentes en el palco y entregado al ambiente del estadio. Tras el pitazo final, Christian Nodal bajó a convivir con la afición mexicana y entonó su tema “Adiós Amor” rodeado de seguidores que corearon la canción. El video se volvió tendencia en redes sociales en cuestión de minutos, pues desde hace varios meses que al cantante no se le veía tan cercano a los fans.

Lo que los internautas notaron en el palco

María José publicó en Instagram una fotografía donde aparece junto a Ángela Aguilar, Christian Nodal, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá. Fue esa imagen, y los videos que circularon después, los que detonaron la conversación entre los internautas.

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En uno de los videoclips, durante el festejo de un gol de México, Nodal rodea con su brazo derecho a la intérprete de “Prefiero ser su amante” y con el otro a su esposa Ángela Aguilar, pero retira ese brazo con rapidez. También grabó una historia junto a María José en la que ambos gritan “Y sí, sí” en referencia al triunfo de la selección mexicana en el Mundial 2026.

En otro video que circuló desde distintos ángulos, se ve a Nodal que celebra un gol agitando los brazos con fuerza. Al mismo tiempo Ángela se acerca para abrazarlo por los hombros, pero el cantante no responde al gesto: continúa levantando los brazos de forma brusca y, al agacharse y levantarse, le propina un leve empujón a la cantante. Ante lo sucedido Ángela Aguilar solamente sonrió y aplaudió sin dejar de ver la cancha.

Christian Nodal y María José celebraron desde un palco los goles de la Selección Mexicana.

Los internautas también repararon en las reacciones de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez. En videos grabados desde otros ángulos del palco, ambos muestran gestos que los usuarios describieron como incómodos durante aquellos momentos. Las imágenes alimentaron las especulaciones sobre la dinámica al interior de la familia esa noche.

  • “Amiga, date cuenta”
  • “A la Josa la conoce desde La Voz, siempre dijo que era como su mamá”
  • “Pobre Ángela por más que abrazaba a Nodal, el otro se afianzaba a la Josa”
  • “Qué necesidad de estar agarrándolo todo el tiempo”
  • “Ni siquiera la voltea a ver”
  • “Ahí no es”
  • “Me da pena Ángela, suplica amor”
  • “Terrible”
  • “Lo hizo porque en el estadio estaba Belinda”
  • “Ella ganó”

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