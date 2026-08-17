Sheinbaum confirma muerte de dos mexicanos en Colombia: SRE acompaña a las familias

La mandataria señala en la mañanera que la SRE mantiene comunicación con los deudos y brinda acompañamiento consular, mientras sigue la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que dos mexicanos fallecieron en el contexto de la emergencia derivada del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La mandataria detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación directa con las familias de los connacionales y les brinda todo el acompañamiento necesario.

Ayuda humanitaria y seguimiento a connacionales

Al ser cuestionada sobre el estado del apoyo mexicano al país sudamericano, Sheinbaum precisó que ya se enviaron a los equipos de rescate las despensas solicitadas y los medicamentos requeridos por las autoridades colombianas. Sobre los reportes de mexicanos que han solicitado auxilio ante la Embajada de México en Colombia, la presidenta confirmó el fallecimiento de dos connacionales y señaló que la Cancillería está en contacto con sus familiares, quienes viajaron a Colombia para dar seguimiento de cerca a la situación y ya reciben apoyo del gobierno mexicano.

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La presidenta no proporcionó en este momento los nombres de las personas fallecidas ni las circunstancias específicas de su muerte, por lo que hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente si el reporte corresponde a algún caso previamente documentado por la propia Cancillería.

El antecedente: una pareja buscada en Pereira

Desde el pasado 14 de agosto, la Embajada de México en Colombia había reportado la búsqueda de dos ciudadanos mexicanos no localizados en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el sismo: Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42, originarios de Durango. De acuerdo con información difundida por sus familiares, la pareja se hospedaba en el hotel Dibeni, inmueble que colapsó durante el movimiento telúrico, y perdió toda comunicación minutos antes del sismo.

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Familiares de Zapata y Flores viajaron a Pereira días atrás para apoyar en las labores de búsqueda ante la falta de información oficial. De acuerdo con reportes de medios colombianos, la noche del 15 de agosto los cuerpos de bomberos ordenaron el ingreso de maquinaria pesada a los escombros del hotel, pese a que activistas y vecinos habían reportado señales de vida horas antes.

Hasta la publicación más reciente disponible sobre el caso, previa a la conferencia de este lunes, las autoridades colombianas no habían confirmado oficialmente la identidad de los cuerpos recuperados en el hotel Dibeni, por lo que la declaración de Sheinbaum representaría la primera confirmación pública sobre el fallecimiento de connacionales vinculados a la emergencia. Se recomienda a los lectores tomar esta información con cautela hasta que la Cancillería o el gobierno de Colombia emitan un comunicado oficial que detalle nombres y circunstancias.

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Balance general del sismo

El terremoto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha dejado hasta el fin de semana un saldo de al menos 285 personas fallecidas, cerca de 4 mil heridos y más de 370 desaparecidos, según cifras oficiales del gobierno colombiano. México desplegó un operativo de ayuda humanitaria que incluyó el envío de 854 despensas equivalentes a 19.5 toneladas de asistencia, además de agua, medicamentos y personal del Ejército mexicano a bordo de aeronaves de la Fuerza Aérea. Sin embargo, la brigada de rescatistas de la Sedena no pudo desplegarse en territorio colombiano debido a un requisito de certificación adicional solicitado por las autoridades de ese país.

La Cancillería mexicana ha reiterado que continuará dando seguimiento a los connacionales afectados y ha puesto a disposición una línea de emergencia consular para reportar información sobre mexicanos en la zona del desastre.

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*Información en desarrollo