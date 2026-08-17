Licencia de conducir Edomex 2026: agenda de unidades móviles del 17 al 22 de agosto para tramitar el permiso rápido

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer cómo cada semana las ubicaciones de las unidades móviles que estarán disponibles del 17 al 22 de agosto para que los mexiquenses puedan ir a tramitar la licencia de conducir de manera más rápida.

Obtener el permiso de conducir representa un requisito fundamental para transitar de manera legal.Por ello, esta medida, instaurada desde hace un tiempo, busca simplificar el proceso y asegurar que los conductores dispongan del documento necesario para circular.

Unidades móviles del 17 al 22 de agosto en el Edomex

Horario de recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas (servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes).

Chicoloapan: 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto de 2026 — Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56370 (frente a Palacio Municipal)

Chalco: 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2026 — Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

Chimalhuacán: 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2026 — Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de Plaza Chimalhuacán)

Conoce las unidades móviles del Edomex que estarán habilitadas del 17 al 22 de agosto (Semovi Edomex)

Conoce las unidades móviles del Edomex que estarán habilitadas del 17 al 22 de agosto (Semovi Edomex)



Cuautitlán Izcalli: 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2026 — Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)

Ecatepec: 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto de 2026 — Calle Benito Juárez Sur, Mz. 022, Col. San Cristóbal Centro, C.P. 55000

Nezahualcóyotl: 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto de 2026 — Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (estacionamiento Estadio Neza 86)

Tianguistenco: 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto de 2026 — Plaza Libertad 1, Col. Centro, C.P. 52600 (frente al Palacio Municipal)

Conoce las unidades móviles del Edomex que estarán habilitadas del 17 al 22 de agosto (Semovi Edomex)

Documentos para tramitar la licencia

Para tramitar la licencia tipo C, la Secretaría de Movilidad (Semov) exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y aprobar el examen de conocimientos.

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La Semov también solicita acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Este último puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Costos de la licencia de conducir en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.