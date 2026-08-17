Por qué Ese Pérez le quería pegar ‘un cachetadón’ a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México (ViX)

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Ese Pérez encaró a Luis Chaparro la noche del pasado domingo 16 de agosto en la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que un chiste hecho por el periodista sobre la madre del creador de contenido provocó tensión en el foro.

El incidente ocurrió durante el protocolo de posicionamientos, cuando los habitantes explican por qué desean que uno de los nominados abandone el reality. Galilea Montijo interrumpió la transmisión en vivo debido al nivel de hostilidad, pues el público no entendía el origen de la amenaza de Pérez, quien declaró que estuvo a punto de golpear a Chaparro.

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El origen del conflicto: un chiste que involucró a la madre de Ese Pérez

El motivo de la confrontación se originó minutos antes, cuando Luis Chaparro formuló una pregunta durante una dinámica basada en el juego viral “¿Qué prefieres?”. Chaparro preguntó a Ese Pérez si prefería besar a la actriz Megan Fox en el cuerpo de su mamá, o que su mamá lo besara en el cuerpo de Megan Fox.

Según el amigo de Eduin Caz, este tipo de bromas resultan ofensivas en la cultura mexicana, ya que “las mamás son sagradas”. El comediante señaló al influencer frente a cámaras:

El origen del conflicto: un chiste que involucró a la madre de Ese Pérez (Captura de pantalla YouTube)

“Hace ratito tocaste un chiste que no me gustó nada, comentario de esos tontos que te avientas, me metiste a mi mamá, mi mamá nos está viendo, qué pena, no carnal, la verdad, y tú sabes de qué te estoy hablando, no es show, no es nada, te lo juro estoy temblando”.

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La molestia de Ese Pérez escaló cuando admitió que su primera reacción fue querer golpear a Chaparro: “Quisiera ponerte así un pinche cachetadón”, expresó. El creador de contenido aclaró que se contuvo por respeto a Brianda, otra participante presente en el foro. “La mamá es sagrada carnal”, remató Pérez.

Luis Chaparro ofrece disculpas y explica el contexto

Ante la confrontación, Luis Chaparro ofreció una disculpa pública y explicó que el comentario era parte de un juego común en redes sociales y fiestas en México.

“Hermano, te pido una enorme disculpa, primero que nada, mi chiste no iba con esa intención, era un caso hipotético”, dijo Chaparro. El periodista expresó sorpresa por la reacción de su compañero y agregó: “Te considero un carnal, te considero un hermano, hemos conectado muy bien, pero sí estoy sorprendido. Me lo hubieras dicho en ese momento, en ese momento te pediría una disculpa”.

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Chaparro detalló ante el público de La Casa de los Famosos México que la dinámica era una variante del juego “¿Qué prefieres?”, explicando literalmente: “Era un, que prefieres, besar a Megan Fox en el cuerpo de tu mamá, o besar a tu mamá en el cuerpo de Megan Fox, o sea, era todo, y una disculpa por eso, todo bien, carmelo, creo que todos estábamos cotorreando en ese momento”.

(Captura de pantalla YouTube)

Diferencias en la versión de los hechos y antecedentes de fricciones

Ese Pérez negó que la pregunta original de Chaparro fuera sobre un beso: “No fue de beso, no fue que si besaba, no... fue si me la daba”, subrayó Pérez. El creador de contenido insistió en que, incluso en el mundo de la comedia, “con la mamá de nadie entra un chiste, no”. Pérez también recordó que días antes hubo otro desacuerdo relacionado con el participante Masad Altamimi, pero que en esa ocasión pudieron dialogar sin mayores consecuencias.

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Por su parte, Luis Chaparro cerró la discusión advirtiendo sobre el riesgo de recurrir a la violencia física en un programa transmitido en vivo: “No está padre meter agresiones físicas, no, para nada, jamás”.

Galilea Montijo interviene y la pareja de Luis Chaparro reacciona

La conductora Galilea Montijo interrumpió el momento para evitar que la discusión escalara. En el foro, la novia de Luis Chaparro defendió al periodista y cuestionó la actitud de Ese Pérez: “Me sorprendió, la verdad creí que Ese se iba a ir con Masad, pero la verdad siento que Ese Pérez se lleva pero no se aguanta. Él también tiene un humor muy pesado, muy llevado no solo con los hombres... también con las mujeres. Y creo que cuando le regresan una broma ya no le pareció”.

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El episodio dejó al descubierto las tensiones entre los participantes y los límites del humor en la televisión mexicana. La confrontación se suma a una serie de desacuerdos previos en la casa, donde seis famosos permanecen en competencia: Flor Vigna, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz, Yanet García, además de los protagonistas del altercado.