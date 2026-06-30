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Mundial 2026: ¿Se puede suspender el México vs. Ecuador por el clima?

Autoridades de la Ciudad de México han emitido recomendaciones para quienes asistan al partido o a los Fan Fest

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Las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula están listas para recibir a la Selección Mexicana. (REUTERS/Henry Romero)
Las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula están listas para recibir a la Selección Mexicana. (REUTERS/Henry Romero)

El punto más crítico y preocupante de las previsiones climáticas para el partido correspondiente a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 llega al Estadio Ciudad de México con la preocupación de una posible suspensión del encuentro contra Ecuador.

Y es que, bajo los lineamientos internacionales de la FIFA, existe una posibilidad real de que se pueda suspender el partido, una medida de causa mayor que prioriza por completo la integridad de todos los presentes.

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Durante la fase de grupos la lluvia se hizo presente en el Estadio Azteca. (REUTERS/Pedro Nunes)
Durante la fase de grupos la lluvia se hizo presente en el Estadio Azteca. (REUTERS/Pedro Nunes)

¿Por qué es sumamente peligroso jugar bajo mal clima?

Disputar un evento de tal magnitud al aire libre en medio de rayos y relámpagos representa un peligro de muerte debido a las propiedades físicas de un estadio de fútbol.

  • Estructuras metálicas y pararrayos naturales: Los estadios cuentan con torres de iluminación, cableado y estructuras de metal que, sumadas a la altura de las gradas, pueden atraer descargas eléctricas.
  • El césped húmedo como conductor: Un terreno de juego empapado funciona como un enorme conductor de electricidad, poniendo en riesgo inminente a los futbolistas y árbitros en caso de un impacto cercano.
  • Riesgo para la afición: Las tribunas abiertas dejan desprotegidos a los asistentes, transformando la fiesta del Mundial en un escenario de alta vulnerabilidad ante descargas atmosféricas.

El protocolo de la FIFA dicta que si un rayo cae a una distancia menor a 10 kilómetros del inmueble (aplicando la regla de los 30 segundos entre el relámpago y el trueno), el árbitro central tiene la obligación de detener las acciones inmediatamente y resguardar a las escuadras en los vestidores hasta que las condiciones sean seguras.

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Recomendaciones si vas a asistir al partido

Si eres uno de los miles de afortunados que asistirá al Estadio Ciudad de México para vivir este electrizante duelo de 16vos de final, la combinación entre la pasión mundialista y la alerta amarilla por tormenta te obliga a tomar precauciones extra.

Para que disfrutes de la experiencia de forma segura y sin contratiempos, aquí tienes las recomendaciones clave que debes seguir:

1. Vestimenta y preparación para la lluvia

  • Lleva impermeable (piloto/capa): Recuerda que está prohibido ingresar al estadio con paraguas o sombrillas, ya que obstruyen la vista y pueden ser catalogados como objetos peligrosos. Un buen impermeable con capucha será tu mejor aliado.
  • Calzado cómodo y antiderrapante: Los accesos, escalinatas y pasillos del estadio se vuelven sumamente resbaladizos con el agua. Evita calzado liso para prevenir caídas.
  • Ropa abrigadora: La alerta amarilla incluye rachas de viento de hasta 50 km/h, por lo que la sensación térmica dentro del coloso de Santa Úrsula bajará considerablemente durante la noche.

2. Planifica tu transporte con anticipación

  • Anticipa la salida: La lluvia en la CDMX suele colapsar las principales vías de acceso (Calzada de Tlalpan, Periférico Sur y Viaducto Tlalpan). Duplica el tiempo estimado de tu traslado.
  • Prioriza el transporte público: El Tren Ligero (estación Estadio Azteca) y las rutas de autobús asignadas para el Mundial son opciones más viables que el automóvil, ya que los estacionamientos suelen saturarse y los encharcamientos dificultan el flujo vehicular.

3. ¿Qué hacer en caso de tormenta eléctrica activa?

  • Sigue las indicaciones del sonido local: Si la FIFA decide pausar el partido por la cercanía de rayos, mantén la calma y no entres en pánico.
  • Busca refugio techado: En caso de descargas eléctricas visibles, desocupa las zonas abiertas de las tribunas y dirígete a los pasillos interiores, explanadas techadas o zonas de concesiones de comida. Evita resguardarte cerca de vallas metálicas o postes de luz.

4. Protege tus pertenencias y tecnología

  • Bolsas herméticas: Guarda tu teléfono celular, batería portátil y tus boletos físicos (si es el caso) en bolsas de plástico con cierre hermético (tipo Ziploc) para evitar que se dañen con la humedad.
  • Carga al máximo tu batería: El frío y la búsqueda constante de señal en eventos masivos agotan la batería rápidamente. Te será útil para mantener el contacto con tus acompañantes o solicitar transporte al salir.
Calle mojada con peatones que usan sombrillas de colores, algunos con playeras verdes de la selección mexicana; vehículos y el monumento del Ángel de la Independencia.
Las recomendaciones también fueron emitidas para quienes asistan a los diferentes puntos de reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Copa del Mundo 2026?

A pesar de las amenazas climatológicas, el cronograma oficial sigue en pie. Si las condiciones de la tormenta lo permiten, el pitazo inicial se dará este martes 30 de junio de 2026. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas el minuto a minuto del encuentro:

  • Fecha: Martes 30 de junio de 2026
  • Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Estadio Ciudad de México

Canales de transmisión por televisión y Streaming

Para comodidad de los fanáticos en territorio mexicano, el partido contará con una cobertura multiplataforma espectacular y completamente en vivo:

Televisión Abierta: Canal 5, Azteca 7

Televisión por Cable: TUDN

Streaming Online: ViX Premium (Pase Mundial 2026) y Azteca Deportes App

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