José Ramón Fernández nombra a Mbappé como el nuevo rey tras empatar a Messi como goleador histórico de los Mundiales

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 30, 2026 France's Kylian Mbappe celebrates after the match REUTERS/Mike Segar

La actuación de Kylian Mbappé en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 no solo impulsó a Francia hacia la siguiente ronda, sino que también reavivó el debate sobre quién domina actualmente el futbol internacional. Después de firmar un doblete en la contundente victoria de 3-0 sobre Suecia, el delantero del Real Madrid alcanzó una marca que lo coloca al nivel de Lionel Messi en la historia de las Copas del Mundo.

El conjunto francés resolvió con autoridad su compromiso de eliminación directa gracias a una sobresaliente actuación de su máxima figura. Mbappé volvió a responder en el escenario más importante del futbol internacional y fue determinante para asegurar el boleto de los campeones del mundo a los Octavos de Final, donde ahora enfrentarán a Paraguay.

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Kylian Mbappé (10) festaja con el técnico Didier Deschamps tras marcar el primer gol de Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)

Los dos tantos anotados frente al representativo sueco permitieron que el atacante llegara a 18 goles en la historia de los Mundiales, igualando el registro conseguido por Lionel Messi durante su trayectoria con la selección argentina.

La diferencia es que el futbolista francés alcanzó esa cifra participando únicamente en tres ediciones de la Copa del Mundo: Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026, un dato que ha incrementado las expectativas sobre el legado que puede construir en los próximos años.

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La histórica actuación no pasó desapercibida para el periodista de ESPN, José Ramón Fernández, quien utilizó sus redes sociales para destacar el momento que vive el delantero francés y anticipar un cambio generacional en la élite del futbol mundial.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Francia vs Suecia - Estadio New York New Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 30 de junio de 2026. Kylian Mbappé, de Francia, anota el primer gol de su selección. REUTERS/Mike Segar

“SE VIENE UN CAMBIO DE REY. Doblete de Kylian frente a Suecia! Messi y Mbappé están empatados con 6 goles en este Mundial. Pero Kylian ya acumula 18 goles mundialistas y todavía tiene años por delante para romper todos los récords.”, escribió el analista de ESPN.

El analista deportivo considera que el francés está destinado a romper todas las marcas en la Copa del Mundo.

Las palabras del experimentado comentarista rápidamente generaron reacciones entre los aficionados, quienes retomaron el eterno debate sobre los futbolistas que han marcado una época en la Copa del Mundo.

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Mientras algunos consideran que Lionel Messi continúa siendo la máxima referencia por haber conquistado el título en Qatar 2022 y por la magnitud de su carrera, otros creen que Mbappé está construyendo un camino que podría convertirlo en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 30, 2026 France's Kylian Mbappe with coach Didier Deschamps after being substituted IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

A sus 27 años, el delantero francés todavía tiene margen para disputar al menos una o dos Copas del Mundo más, situación que alimenta la posibilidad de seguir aumentando una cifra que ya lo coloca entre los mejores goleadores que ha visto el torneo organizado por la FIFA.

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Además de su capacidad goleadora, Mbappé ha demostrado una notable regularidad en el escenario mundialista. Desde su irrupción en Rusia 2018, ha sido protagonista en cada edición y se ha consolidado como el principal referente ofensivo de la selección francesa.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 30, 2026 France's Kylian Mbappe scores their third goal REUTERS/Omar Aziz

Ahora, el siguiente desafío para el atacante será mantener esa inercia cuando Francia se enfrente a Paraguay el próximo sábado 4 de julio, en un compromiso correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026.

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Si mantiene el nivel mostrado frente a Suecia, Mbappé tendrá una nueva oportunidad de ampliar su registro goleador y seguir acercándose a las grandes marcas de la historia de la Copa del Mundo. Por ahora, ya alcanzó a Lionel Messi con 18 anotaciones mundialistas, una cifra que confirma que el francés no solo busca otro campeonato con Francia, sino también consolidar un legado que podría convertirlo en el futbolista más determinante que haya visto el torneo más importante del planeta.