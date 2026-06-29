El día que la Selección Mexicana vetó a una televisora del Mundial por culpa de Martha Figueroa: “Dijiste que eran homosexual”

Una mujer aparece en un entorno de estudio, sentada frente a un micrófono. Ella gesticula mientras habla. En un momento, el video muestra a una mujer con indumentaria de prensa en un estadio deportivo, rodeada de otras personas. También se incluyen imágenes de archivo con hombres en diferentes contextos. Una superposición de texto en pantalla identifica el tema como 'TV AZTECA VETADO POR MARTHA'. Este video es un formato de comentario.

La Selección Mexicana de futbol decidió limitar el acceso de TV Azteca a su cobertura durante el Mundial de Francia 1998, luego de la difusión de una nota sobre los jugadores Óscar “Conejo” Pérez y Duilio Davino.

La periodista Martha Figueroa relató en su pódcast junto a Hugo Maldonado cómo la emisión de una cápsula detonó la molestia del equipo nacional y derivó en un veto que afectó la operación de la televisora durante el torneo.

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El episodio en Francia 98: una nota de color que provocó un veto

Durante la cobertura del Mundial de Francia 1998, Martha Figueroa formaba parte del equipo de los protagonistas liderado por José Ramón Fernández en TV Azteca. Según relató en su pódcast, su responsabilidad era generar notas de color y contenido ligero para la audiencia mexicana, aprovechando situaciones cotidianas o curiosas en torno a la selección y el entorno del torneo.

En uno de esos reportes, Figueroa grabó la llegada de la selección mexicana a un punto turístico cerca de la Torre Eiffel. En las imágenes, los futbolistas Óscar “Conejo” Pérez y Duilio Davino descendieron del camión tomados de la mano y bromeando de manera afectuosa. La periodista indicó que el gesto se dio frente a decenas de cámaras y reporteros que cubrían la actividad del equipo nacional.

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Figueroa compartió en su pódcast: “Como el jurado, ustedes van a decidir. Resulta que en Francia 98… yo hacía las notas de color… y entonces se bajan el Conejo Pérez y Duilio Davino, que ahora es el seleccionador de quien se quede la selección, y así agarrados de la mano y haciendo como mimimimi, como si fueran novios. ¿De quién es la culpa? ¿Mía o de ellos, que están en pleno… con cien cámaras enfrente?”

La reacción de la Selección Mexicana y el conflicto con TV Azteca

El día que la Selección Mexicana vetó a TV Azteca del Mundial por Martha Figueroa: “Dijiste que eran homosexual” (RS)

La cápsula fue presentada dentro de un bloque de notas breves, en el que Figueroa mostró el video de los jugadores tomados de la mano. La situación fue recibida con humor en el estudio, incluyendo reacciones de José Ramón Fernández y el resto del equipo, sin prever la reacción posterior de la selección.

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La periodista relató: “En la noche que presenté mi sección… entre una ensaladita de notas pequeñas, porque tampoco crean que hice gran cosa, en un recopiladito de notas le dije: ‘Mira, te traigo varias cositas. Fíjate al final lo que pasó con los seleccionados mexicanos’. Y entonces ya al final sale mimimi. Y entonces José Ramón, ya sabes: ‘Ooooh, ¿qué está pasando?’”

Al día siguiente, integrantes de la selección expresaron su molestia. Figueroa recuerda que Manola Puente, vocera del equipo, se mostró especialmente inconforme, al considerar que la nota insinuaba la orientación sexual de los futbolistas. A raíz de este episodio, la selección decidió vetar a TV Azteca del acceso a su concentración y actividades del equipo durante el torneo.

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Las consecuencias internas y la reacción de TV Azteca

La medida afectó principalmente a los reporteros de deportes de la televisora, entre ellos André Marín, quien mantenía una relación cercana con los seleccionados y era uno de los cronistas habituales en la cobertura del equipo nacional. Figueroa señaló que el enojo de Marín era notorio al verse privado de acceso, mientras que otros integrantes del staff tomaron el episodio con humor.

Sobre el impacto, Figueroa narró: “A mí me valía porque a mí no me tocaba ir con ellos… André Marín, que Dios lo tenga en su santa gloria, estaba enojadisisísimo conmigo porque, pues André ya no podía entrar a hacer sus notas y era de los consentidos de las selecciones y se llevaba muy bien con todos los seleccionados. Que estaban Jorge Campos, Cuauhtémoc, el Matador… Y entonces, pues ya no dejaban entrar a André por mi culpa.”

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Las reacciones de los jugadores y la postura del equipo

Tras el incidente, la selección mexicana envió un video a TV Azteca en el que varios jugadores, entre ellos Jorge Campos y Luis Hernández “El Matador”, manifestaron su desacuerdo con la cobertura realizada por la televisora. Figueroa recuerda que en el video los jugadores aparecen serios, expresando: “No estamos de acuerdo con el proceder, no sé qué”, en alusión a la difusión de la nota.

Pérez, de 46 años, jugó apenas un partido el semestre pasado, por la Copa MX, con el Pachuca (Foto: Sashenka Gutiérrez/ Cuartoscuro)

La periodista sostiene que la situación fue resultado de la exposición pública de los jugadores y de la interpretación que el propio equipo nacional dio a las imágenes. Figueroa enfatizó en su pódcast: “Ellos tuvieron la culpa, pa qué hacen sus payasadas. Y entonces, pues vetaron a TV Azteca. Yo me la pasaba muy bien con la concentración de Brasil, cuando estaba Ronaldo y estaba Roberto Carlos… No me tocaba el América, entonces dije: ‘Ah, pues me vale’.”

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Un episodio que marcó la relación prensa-selección

El veto a TV Azteca marcó un precedente en la relación entre la selección mexicana y los medios de comunicación. La periodista señala que el episodio evidenció la tensión que puede generarse por la interpretación de contenidos de color o anecdóticos en la cobertura deportiva, especialmente cuando involucran a figuras públicas en situaciones fuera de la cancha.

Hoy, Martha Figueroa reconoce abiertamente su participación en el episodio y confirma: “La selección vetó a TV Azteca por mi culpa. Confirmo”.