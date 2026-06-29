Brian Gutiérrez explica por qué eligió México y no Estados Unidos: lanza advertencia previo a los dieciseisavos

Brian Gutiérrez podría ser titular con México en el partido contra Ecuador en los dieciseisavos de fina (REUTERS)

Durante una entrevista con Tania Rincón para TUDN, Brian Gutiérrez explicó su decisión de representar a Méxicoy no a Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026, lanzando una advertencia antes del duelo de dieciseisavos ante Ecuador.

El mediocampista, figura reciente con Chivas, sostuvo que solo piensa en avanzar a octavos y responder a la expectativa de la afición tras un arranque complicado en el torneo.

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El futbolista de 22 años declaró que, aunque sus actuaciones recientes no cumplen con lo que espera el público mexicano, confía en que el futbol siempre ofrece “revanchas” y señaló que el partido del martes ante Ecuador es su oportunidad para reivindicarse: “No han sido los mejores partidos para mí. Creo que puedo mejorar, no es lo que esperaba la gente de mí; pero tengo esa autocrítica. El futbol te da revanchas y esa revancha es el martes para mí”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 South Korea's Paik Seung-ho in action with Mexico's Brian Gutierrez REUTERS/Daniel Becerril

Gutiérrez suma minutos en Chivas y busca revancha con el Tri

En los últimos seis meses, Brian Gutiérrez se ha consolidado como una de las revelaciones en el primer equipo de Chivas. Con menos de 17 partidos disputados con el club tapatío, logró captar la atención de Javier Aguirre y ganarse su lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

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Durante la fase de grupos, Gutiérrez fue titular en los partidos ante Sudáfrica y Corea del Sur, acumulando más de 130 minutos en la cancha, aunque sin goles ni asistencias. En el debut mundialista, falló algunas oportunidades claras frente al arco y, en el siguiente duelo, tuvo poca incidencia en el ataque.

South Korea's defender #03 Lee Gi-hyuk and Mexico's midfielder #26 Brian Gutierrez fight for the ball during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Ahora, para el duelo definitivo contra el combinado ecuatoriano, Gutiérrez apunta a recuperar el puesto clave en el Estadio Azteca. Los números de Brian en el Mundial muestran su participación en dos partidos como titular, con 71 minutos frente a Corea del Sur y 66 ante Sudáfrica, sin goles ni asistencias..

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Elige México sobre Estados Unidos y manda mensaje previo a Ecuador

Nacido en Chicago, Brian Gutiérrez formó parte de selecciones juveniles de Estados Unidos antes de tomar la decisión de jugar para México. El mediocampista afirmó que su determinación es clara desde el inicio: “Como le dije a mis papás, el día que me llame México le voy a decir que sí. Entonces cuando Javier me llamó y me dijo que si quería jugar para México no dudé, entonces le dije que sí”, señaló Gutiérrez.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Brian Gutierrez, Santiago Gimenez and Erik Lira celebrate after the match REUTERS/Daniel Becerril

De cara al duelo frente a Ecuador, el jugador señaló que el objetivo es único: “Creo que es ganar o ganar. No hay de otra. Nosotros nos vemos ya en Octavos, sin embargo, la primera fase es el martes contra Ecuador. A la afición, que nos sigan apoyando; vamos a dar lo que podemos dar. Le queremos dar esa alegría al país”.

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El partido frente a Ecuador, programado para este martes 30 de junio en el Estadio Azteca, representa no solo la posibilidad de avanzar a octavos de final para México, sino también la revancha personal que busca Brian Gutiérrez tras un inicio de Mundial con críticas y autocrítica, en el que espera consolidarse con el Tricolor y responder a la confianza de su familia y el cuerpo técnico.