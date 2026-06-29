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Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Esta medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Como cada semana, la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las diferentes unidades móviles que se establecerán del 29 de junio al 4 de julio para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más rápida.

Esta medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Unidades móviles esta semana en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Chalco

  • 29 de junio: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo
  • 30 de junio, 1, 3 y 4 de julio: C. Reforma 4, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Chimalhuacán

  • 30 de junio: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas (Plaza Chimalhuacán)

Cuautitlán Izcalli

  • 29 de junio al 3 de julio: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (outlets punta norte)

Jilotepec

  • 2, 3 y 4 de julio: Leona Vicario 101, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Melchor Ocampo

  • 29 de junio al 3 de julio: Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros (frente a Palacio Municipal)

Nezahualcóyotl

  • 29 de junio, 2 y 3 de julio: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza (estacionamiento estadio Neza 86)
Licencia de Conducir precios costos Edomex
Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

Polotitlán

  • 30 de junio y 1 de julio: Portal Hidalgo 7, Col. Polotitlán de la Ilustración (frente al Palacio Municipal)

Teoloyucan

  • 30 de junio: Av. Dolores s/n, Col. Barrio Tlatilco (Auditorio Municipal)
  • 1, 2 y 3 de julio: Av. Hidalgo s/n, Esq. Nicolás Romero, Barrio Tlatilco

Toluca

  • 30 de junio al 4 de julio: Av. Independencia Mz. 010, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)

Documentos y precios por tramitar la licencia de conducir

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Licencia de Conducir Edomex
Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Precios por la licencia

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

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