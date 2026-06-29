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Aficionados de Países Bajos inundan Monterrey previo a su partido contra Marruecos: así se vivió el ambiente en la ciudad regiomontana

Las banderas naranjas y cánticos futboleros marcaron el ritmo en la ciudad

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Una marea de aficionados de Países Bajos copó las calles de Monterrey en los días previos al esperado duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 (X@OnsOranje)
Una marea de aficionados de Países Bajos copó las calles de Monterrey en los días previos al esperado duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 (X@OnsOranje)

Una marea de aficionados de Países Bajos copó las calles de Monterrey en los días previos al esperado duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Las banderas naranjas y cánticos futboleros marcaron el ritmo en la ciudad, donde miles de seguidores llegaron para alentar a su selección en un encuentro decisivo.

El partido frente a Marruecos representa una oportunidad clave para la “Naranja Mecánica”, que busca avanzar a la siguiente ronda en un torneo cargado de expectativas. El enfrentamiento, que se disputará bajo el formato de eliminación directa, determinará cuál de las dos selecciones accederá a los Octavos de Final.

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Este video documenta un evento masivo al aire libre en Monterrey. Una gran multitud de personas se congrega por la noche, sosteniendo banderas de color naranja. En el fondo se observan un escenario iluminado y un edificio alto. La celebración incluye una lluvia de confeti naranja que cae sobre los asistentes. Las imágenes corresponden a la cobertura de un festival o concierto de gran escala.

El choque se celebrará en el Estadio Monterrey, recinto que recibe así su cuarto y último partido en la presente edición de la Copa del Mundo. Para la afición local y visitante, el evento supone no solo un espectáculo deportivo, sino también una experiencia cultural que ha transformado el ambiente urbano durante las jornadas previas.

(X/ @samuel_garcias)
(X/ @samuel_garcias)

El duelo entre neerlandeses y marroquíes ha generado un ambiente de fiesta y emoción en Monterrey, con la ciudad convertida en punto de encuentro de hinchas de ambos países. Para muchos, este partido es una de las citas más atractivas de la fase eliminatoria, gracias al nivel mostrado por ambas selecciones y a la intensidad de sus seguidores.

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Mundial 2026 – Selección de Países Bajos – Selección de Marruecos – Perú – deportes – 28 junio
El duelo define a un clasificado a la siguiente ronda y llega con ambos invictos en la fase de grupos, en un partido programado en Monterrey con opciones de televisión y plataformas digitales

Países Bajos vs Marruecos: último partido en el Estadio Monterrey

En el Estadio Monterrey ya se disputaron tres encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. El primero tuvo lugar este 14 de junio, cuando Suecia venció 5-1 a Túnez en el marco del Grupo F. Seis días después, el 20 de junio, Túnez regresó a la cancha regiomontana y cayó 0-4 frente a Japón, también dentro del Grupo F.

Marruecos vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Monterrey por dieciseisavos del Mundial 2026
Marruecos vs Países Bajos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Monterrey por dieciseisavos del Mundial 2026

El último partido de la fase de grupos en Monterrey se jugó el 24 de junio, con la victoria de Sudáfrica 1-0 sobre la República de Corea, correspondiente al Grupo A.

  • Domingo, 14 de junio de 2026: Suecia 5-1 Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey
  • Sábado, 20 de junio de 2026: Túnez 0-4 Japón – Grupo F – Estadio Monterrey
  • Miércoles, 24 de junio de 2026: Sudáfrica 1-0 República de Corea – Grupo A – Estadio Monterrey
  • Lunes, 29 de junio de 2026: Países Bajos vs Marruecos – Dieciseisavos de final – Estadio Monterrey

Tras estos duelos, solo resta un partido por celebrarse en el Estadio Monterrey durante la ronda de dieciseisavos de final. Países Bajos y Marruecos disputarán el encuentro número 75 del torneo este 29 de junio.

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