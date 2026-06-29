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Catean vinaterías en Irapuato tras muerte de hombre vinculada a tequila adulterado: van seis decesos por alcohol mal procesado en Guanajuato

La Fiscalía estatal aseguró botellas para análisis periciales mientras investiga si el producto está relacionado con un fallecimiento ocurrido días después de una intoxicación

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La investigación está relacionada con el fallecimiento de José Luis Arroyo Guevara, de 52 años, quien permaneció hospitalizado tras sufrir una intoxicación severa por consumo de tequila que, se presume, estaba adulterado. (Crédito: Infobae México)
La investigación está relacionada con el fallecimiento de José Luis Arroyo Guevara, de 52 años, quien permaneció hospitalizado tras sufrir una intoxicación severa por consumo de tequila que, se presume, estaba adulterado. (Crédito: Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato desplegó un operativo de cateo en diversos establecimientos de venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Irapuato como parte de las investigaciones por la muerte de un hombre que habría consumido tequila presuntamente adulterado.

Las diligencias se realizaron sobre el bulevar Mariano J. García, en la colonia La Ganadera, donde agentes ministeriales, peritos y elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) inspeccionaron varios negocios para recabar indicios que permitan esclarecer el origen de la bebida investigada.

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Durante el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona mientras el personal de la Fiscalía realizaba revisiones y aseguraba productos para su análisis.

La investigación está relacionada con el fallecimiento de José Luis Arroyo Guevara, de 52 años, quien permaneció hospitalizado tras sufrir una intoxicación severa. Familiares de la víctima señalaron que el hombre presentó muerte cerebral durante varios días antes de que se confirmara su fallecimiento.

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De manera extraoficial, algunos de los establecimientos intervenidos fueron señalados como posibles puntos de venta de la bebida que habría consumido el hombre. Sin embargo, hasta el momento las autoridades sanitarias no han confirmado que la causa de muerte haya sido consecuencia directa de ingerir tequila adulterado.

El caso se suma a una serie de investigaciones abiertas en Guanajuato por presuntas bebidas alcohólicas adulteradas. (Crédito: Secretaría de Salud de Guanajuato)
El caso se suma a una serie de investigaciones abiertas en Guanajuato por presuntas bebidas alcohólicas adulteradas. (Crédito: Secretaría de Salud de Guanajuato)

Como parte de las diligencias ministeriales, peritos de la Fiscalía retiraron diversas cajas y botellas de tequila para someterlas a pruebas de laboratorio. El objetivo es determinar la composición de los productos asegurados y establecer si existe alguna relación con la intoxicación que derivó en el fallecimiento.

La Fiscalía estatal no ha informado sobre personas detenidas como resultado de los cateos y mantiene abiertas varias líneas de investigación para identificar posibles responsabilidades dentro de la cadena de distribución y comercialización de las bebidas bajo análisis.

El caso se suma a una serie de investigaciones abiertas en Guanajuato por presuntas bebidas alcohólicas adulteradas. Con la muerte de José Luis Arroyo Guevara, suman al menos seis fallecidos relacionados con hechos bajo investigación por consumo de alcohol presuntamente alterado durante junio.

Un antecedente reciente: una fiesta de XV con 5 muertos y más de 30 intoxicados

Cinco de las víctimas mortales estuvieron vinculadas a la intoxicación masiva registrada en una fiesta de XV años en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca, donde además más de 30 personas requirieron atención médica tras ingerir tequila contaminado.

De acuerdo con las indagatorias de aquel caso, el lote de tequila consumido durante la celebración habría sido adquirido en el municipio de León. Las autoridades estatales informaron posteriormente sobre detenciones relacionadas con la distribución del producto investigado y reforzaron los operativos para localizar otros posibles puntos de venta.

Con el fallecimiento registrado en Irapuato, las autoridades mantienen abiertas diversas investigaciones para determinar el origen y la ruta de distribución de las bebidas aseguradas.

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