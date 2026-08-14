México
Agregar Infobae enGoogle

CNDH se alinea con Sheinbaum sobre regulación de derechos de las audiencias: “Libertad de expresión no es decir mentiras”

El organismo criticó que quienes critican estas medidas sean quienes “han beneficiado económica y políticamente” de tergiversar verdades

Rosario Piedra propuso eliminar la CNDH y los titulares de las comisiones estatales no respaldan su iniciativa
La titular propuso eliminar la CNDH y crear la Defensoría Nacional. Foto: Facebook/Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Guardar

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se alineó con el gobierno de Claudia Sheinbaum al respaldar los nuevos lineamientos para la regulación de los medios de comunicación con el objetivo de proteger los derechos de las audiencias, de acuerdo a la postura oficial.

A través de un pronunciamiento, el organismo defendió que esta regulación es clave para asegurar el acceso a información veraz y fortalecer la democracia, en medio del debate abierto por la consulta pública sobre el papel de los medios y la garantía del derecho a la verdad.

La CNDH argumentó que la discusión sobre los lineamientos generales para las audiencias es necesaria y rechazó, al igual que lo ha hecho el gobierno federal, a las voces que alertan sobre censura o represión. En su pronunciamiento, la comisión sostuvo: “No significa en modo alguno, como algunos actores han dicho, que se esté ante un intento de censura o represión”. El organismo insistió en que las nuevas reglas no facultan a ninguna autoridad para imponer una verdad única ni castigar el periodismo crítico o de investigación.

PUBLICIDAD

CNDH niega que lineamientos impliquen censura

El organismo, encargado de defender y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, subrayó que los lineamientos sometidos a consulta no implican censura ni facultan a ninguna autoridad para imponer una “verdad única”, como se ha acusado en la opinión pública desde que fue anunciada esta medida el pasado 28 de julio.

La comisión defendió la creación y fortalecimiento de instrumentos como la Defensoría de las Audiencias, el derecho de réplica y canales institucionales independientes para atender inconformidades por la información transmitida en medios públicos y privados. Para la CNDH, la ausencia de procedimientos claros ha permitido la propagación de información engañosa y contenido disfrazado de noticia.“El problema, que ahora se trata de subsanar, es que no se cuenta con un procedimiento claro que asegure su funcionamiento y garantice una atención oportuna de la desinformación, en protección a las audiencias”, señaló el documento.

PUBLICIDAD

La postura de la CNDH incluyó un llamado a distinguir entre hechos y opiniones, y a prohibir la publicidad engañosa presentada como información periodística. El organismo enfatizó que la libertad de expresión no ampara la difusión deliberada de mentiras, desinformación o discursos de odio: “La libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”, advirtió.

La CNDH defendió lineamientos sobre la protección de derechos de las audiencias
La CNDH defendió lineamientos sobre la protección de derechos de las audiencias (Captura de pantalla)

El respaldo de la comisión coincidió con el mensaje del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al recalcar que los derechos de las audiencias deben consolidarse como garantía de transparencia y rendición de cuentas en los medios, contrario a las críticas que ha generado en la opinión pública, al considerar que dicha iniciativa pone en riesgo la libertad de expresión.

CNDH cuestiona a quienes acusan censura y señala intereses económicos y políticos

En su pronunciamiento, la CNDH criticó a quienes han señalado que los lineamientos para regular a medios de comunicación, representan un acto de censura. “Curioso que quienes más acusan de ‘censura’ a este intento por fortalecer el Estado de Derecho y la democracia, son quienes se han beneficiado económica y políticamente de difundir, sin consideración de las audiencias y en su directo detrimento, mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo, como verdades absolutas e incuestionables”.

La CNDH sostuvo que estas críticas no provienen de una defensa genuina de la libertad de expresión, sino de actores que históricamente han utilizado el espacio mediático para imponer intereses propios y limitar el acceso de la sociedad a información veraz y plural.

El organismo insistió en que el debate debe centrarse en el derecho de las audiencias a recibir información confiable y no en la protección de privilegios adquiridos mediante prácticas que afectan la calidad del debate público y la democracia misma.

La CNDH concluyó que la consulta sobre derechos de las audiencias no es un instrumento de control, sino una vía para fortalecer la función social de los medios. No obstante, el debate continúa abierto sobre los alcances reales de la regulación y el papel que jugarán tanto el Estado como los organismos autónomos en la definición de los límites entre información, opinión y propaganda.

Temas Relacionados

CNDHRosario Ibarra PiedraClaudia Sheinbaumderechos de las audienciasderechos humanosLuisa María AlcaldePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

El caso anterior es el de Ricardo Cabezas Talavera, del cual aún no se sabe el paradero aunque sí capturaron a una mujer que podría estar implicada en su desaparición

Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

Transportistas alertan sobre retenes ilegales y violencia en Veracruz por parte de autoridades

Ante el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno federal, la organización advirtió un posible paro carretero nacional en septiembre

Transportistas alertan sobre retenes ilegales y violencia en Veracruz por parte de autoridades

Temblor hoy 14 de agosto en México: Chiapas acumula los eventos más intensos de hasta 4.3 grados

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de agosto en México: Chiapas acumula los eventos más intensos de hasta 4.3 grados

¿Quién era la novia de “El Cholo Iván”? La reina de belleza que murió a manos de militares

María Susana Flores Gámez ganó concursos de belleza desde niña, representó a México en China y murió a los 19 años durante una persecución militar en Sinaloa

¿Quién era la novia de “El Cholo Iván”? La reina de belleza que murió a manos de militares

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

Desaparece segundo empresario inmobiliario en dos semanas en Jalisco, ahora fue Octavio Haro

Transportistas alertan sobre retenes ilegales y violencia en Veracruz por parte de autoridades

¿Quién era la novia de “El Cholo Iván”? La reina de belleza que murió a manos de militares

Tres adolescentes de 14 y 15 años regresaron a sus casas en Jalisco tras ser reclutados por narco ofertas de trabajo

Asesinan a madre y a su bebé en Michoacán: una adulta mayor quedó herida de gravedad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

Gala Montes propone pelea entre su mamá y Doña Alegría en un Ring Royale

La Granja VIP 2: confirman a Kunno, mejor amigo de Ángela Aguilar y Nodal, como el quinto participante

Actriz de Atrevete a Soñar defiende a Danna Paola y arremete contra Kenia Os

Festival Macabro de terror llegará al streaming a través de alianza sin precedentes: cómo y dónde ver

DEPORTES

Adam Copeland revela que la ovación en Arena México fue la más grande que ha tenido en la lucha libre

Adam Copeland revela que la ovación en Arena México fue la más grande que ha tenido en la lucha libre

Gullit Peña vuelve a causar preocupación tras aparecer aparentemente borracho: “Ya no quiero alcohol”

CM Punk llegará a México con WWE y podría ponerse una máscara en AAA

México clasifica con ambas selecciones a los Cuartos de Final del Mundial de Flag Football 2026: fechas y horarios de la competencia

América Femenil estrena su renovado Mini Estadio en Coapa tras un histórico paso ganador