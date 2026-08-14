CNDH se alinea con Sheinbaum sobre regulación de derechos de las audiencias: “Libertad de expresión no es decir mentiras”

La titular propuso eliminar la CNDH y crear la Defensoría Nacional. Foto: Facebook/Comisión Nacional de los Derechos Humanos

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se alineó con el gobierno de Claudia Sheinbaum al respaldar los nuevos lineamientos para la regulación de los medios de comunicación con el objetivo de proteger los derechos de las audiencias, de acuerdo a la postura oficial.

A través de un pronunciamiento, el organismo defendió que esta regulación es clave para asegurar el acceso a información veraz y fortalecer la democracia, en medio del debate abierto por la consulta pública sobre el papel de los medios y la garantía del derecho a la verdad.

La CNDH argumentó que la discusión sobre los lineamientos generales para las audiencias es necesaria y rechazó, al igual que lo ha hecho el gobierno federal, a las voces que alertan sobre censura o represión. En su pronunciamiento, la comisión sostuvo: “No significa en modo alguno, como algunos actores han dicho, que se esté ante un intento de censura o represión”. El organismo insistió en que las nuevas reglas no facultan a ninguna autoridad para imponer una verdad única ni castigar el periodismo crítico o de investigación.

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CNDH niega que lineamientos impliquen censura

El organismo, encargado de defender y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, subrayó que los lineamientos sometidos a consulta no implican censura ni facultan a ninguna autoridad para imponer una “verdad única”, como se ha acusado en la opinión pública desde que fue anunciada esta medida el pasado 28 de julio.

La comisión defendió la creación y fortalecimiento de instrumentos como la Defensoría de las Audiencias, el derecho de réplica y canales institucionales independientes para atender inconformidades por la información transmitida en medios públicos y privados. Para la CNDH, la ausencia de procedimientos claros ha permitido la propagación de información engañosa y contenido disfrazado de noticia.“El problema, que ahora se trata de subsanar, es que no se cuenta con un procedimiento claro que asegure su funcionamiento y garantice una atención oportuna de la desinformación, en protección a las audiencias”, señaló el documento.

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La postura de la CNDH incluyó un llamado a distinguir entre hechos y opiniones, y a prohibir la publicidad engañosa presentada como información periodística. El organismo enfatizó que la libertad de expresión no ampara la difusión deliberada de mentiras, desinformación o discursos de odio: “La libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”, advirtió.

La CNDH defendió lineamientos sobre la protección de derechos de las audiencias (Captura de pantalla)

El respaldo de la comisión coincidió con el mensaje del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al recalcar que los derechos de las audiencias deben consolidarse como garantía de transparencia y rendición de cuentas en los medios, contrario a las críticas que ha generado en la opinión pública, al considerar que dicha iniciativa pone en riesgo la libertad de expresión.

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CNDH cuestiona a quienes acusan censura y señala intereses económicos y políticos

En su pronunciamiento, la CNDH criticó a quienes han señalado que los lineamientos para regular a medios de comunicación, representan un acto de censura. “Curioso que quienes más acusan de ‘censura’ a este intento por fortalecer el Estado de Derecho y la democracia, son quienes se han beneficiado económica y políticamente de difundir, sin consideración de las audiencias y en su directo detrimento, mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo, como verdades absolutas e incuestionables”.

La CNDH sostuvo que estas críticas no provienen de una defensa genuina de la libertad de expresión, sino de actores que históricamente han utilizado el espacio mediático para imponer intereses propios y limitar el acceso de la sociedad a información veraz y plural.

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El organismo insistió en que el debate debe centrarse en el derecho de las audiencias a recibir información confiable y no en la protección de privilegios adquiridos mediante prácticas que afectan la calidad del debate público y la democracia misma.

La CNDH concluyó que la consulta sobre derechos de las audiencias no es un instrumento de control, sino una vía para fortalecer la función social de los medios. No obstante, el debate continúa abierto sobre los alcances reales de la regulación y el papel que jugarán tanto el Estado como los organismos autónomos en la definición de los límites entre información, opinión y propaganda.

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