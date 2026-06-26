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Beca Rita Cetina de Útiles y Uniformes: anuncian nuevas fechas para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

La Coordinación Nacional de Becas mantiene el operativo para los beneficiarios y reciban el apoyo económico

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La Coordinación Nacional de Becas mantiene el operativo para los beneficiarios y reciban el apoyo económico
La Coordinación Nacional de Becas mantiene el operativo para los beneficiarios y reciban el apoyo económico

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez continúa con el operativo nacional para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar correspondientes a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina de Apoyo para Útiles y Uniformes Escolares, un programa dirigido a estudiantes de escuelas primarias públicas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el periodo de entrega inició el 18 de mayo y permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2026, por lo que madres, padres y tutores que realizaron previamente el registro aún podrán acudir a recibir el medio de pago en la fecha que les haya sido asignada.

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La distribución de las tarjetas se realiza directamente en los planteles escolares y en las sedes determinadas por el programa, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias beneficiarias y agilizar el proceso antes del inicio del próximo ciclo escolar.

¿Qué documentos debes presentar para recoger la tarjeta?

Las autoridades recordaron que únicamente la madre, padre o tutor legal que realizó el registro podrá recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no será posible que otra persona acuda en su representación.

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Para completar el trámite será necesario presentar la siguiente documentación:

Del tutor:

  • Identificación oficial vigente en original y copia.
  • Copia del acta de nacimiento.
  • Copia de la CURP.
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Del estudiante:

  • Copia del acta de nacimiento.
  • Copia de la CURP.

Contar con todos estos documentos permitirá agilizar la entrega del medio de pago y evitar contratiempos durante el proceso.

Una madre y un niño de espaldas reciben una tarjeta del Banco del Bienestar de manos de una persona adulta sentados en una mesa con bolígrafos y una caja de tarjetas.
Familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar en escuelas primarias para acceder al apoyo destinado a útiles y uniformes escolares del ciclo 2026

¿Cómo consultar la fecha y la sede de entrega?

Las familias beneficiarias deberán verificar el día, horario y lugar que les corresponde para recoger la tarjeta. Para ello, el Gobierno federal puso a disposición el calendario de entrega y también recomendó consultar el Buscador de Estatus de las Becas para el Bienestar, además de mantenerse atentos a los avisos emitidos por cada plantel escolar y a los correos electrónicos registrados durante el proceso de inscripción.

La estrategia busca organizar la entrega de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar una atención ordenada a todos los beneficiarios.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Becas difundió un listado con las fechas, horarios y sedes correspondientes, el cual puede consultarse a través del enlace oficial compartido por el programa.

¿Cuándo depositarán el apoyo económico?

Una vez entregadas las tarjetas y concluidos los procesos de activación, las autoridades prevén que el primer depósito se realice durante agosto de 2026, antes del arranque del siguiente ciclo escolar.

El apoyo económico será de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante, recurso destinado a contribuir con la compra de útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con la educación básica.

La tarjeta del Banco del Bienestar será el único medio mediante el cual se realizarán los depósitos del programa, por lo que las familias podrán disponer del recurso en sucursales, cajeros automáticos o mediante compras en establecimientos que acepten pagos con tarjeta.

Una madre, un padre y un niño sentados en una mesa de madera; laptop abierta con logo del Banco del Bienestar, papeles y una tarjeta verde en la mesa.
Familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina recibirán la tarjeta del Banco del Bienestar en escuelas primarias para acceder al apoyo destinado a útiles y uniformes escolares del ciclo 2026

Habrá un nuevo registro en septiembre

Para las familias que aún no han incorporado a sus hijos al programa, la Coordinación Nacional de Becas informó que durante septiembre de 2026 se abrirá una nueva convocatoria de registro para estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Las autoridades recomendaron seguir exclusivamente los canales oficiales de las Becas para el Bienestar para conocer las fechas de inscripción, los requisitos actualizados y cualquier aviso relacionado con la entrega de tarjetas o los próximos depósitos del programa.

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