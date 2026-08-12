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Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro cotiza en 19,68 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,53% respecto al precio de cierre anterior de 19,78 pesos, según la información de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 1,18%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un descenso del 8,34%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante cinco días consecutivos. La volatilidad actual del 3,48% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,55%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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