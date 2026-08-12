Euro hoy en México: cotización de apertura del 12 de agosto

En la apertura del día, el euro cotiza en 19,68 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,53% respecto al precio de cierre anterior de 19,78 pesos, según la información de Dow Jones.
En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 1,18%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un descenso del 8,34%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante cinco días consecutivos. La volatilidad actual del 3,48% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,55%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 12 de agosto
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia
¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? Reportan atrasos en Línea 2
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto
EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa
Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país
Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas
El temblor aconteció a las 05:56 horas, a una distancia de 85 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km
Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto
Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa
MÁS NOTICIAS