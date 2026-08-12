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Registro Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Todavía hay inscripciones para las capacitaciones laborales gratuitas?

Desde el 1 de agosto, la plataforma oficial se habilitó para que más personas pudieran integrarse

En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)
El periodo de registros de agosto para Jóvenes Construyendo el Futuro terminó luego de que los lugares disponibles se ocuparan. (Gobierno de México)
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El periodo de registros de agosto para Jóvenes Construyendo el Futuro terminó luego de que los lugares disponibles se ocuparan. Sin embargo, la política seguirá ampliando su cobertura y ya hay una fecha tentativa para la próxima convocatoria.

Este video es un anuncio promocional que celebra haber alcanzado una meta de postulaciones para un programa de capacitación. Muestra a dos jóvenes sonrientes, con lentes, uno con los brazos cruzados y la otra haciendo un gesto de aprobación. El texto en pantalla expresa agradecimiento a aprendices y centros de trabajo, y anuncia el inicio de la capacitación en septiembre. Se observa una declaración sobre el carácter público del programa en la parte inferior de la imagen.

El programa fue impulsado por el gobierno de México desde 2019 y consiste en una capacitación laboral gratuita a través de cualquier centro de trabajo o empresa que participe. Este año, cada aprendiz recibe un apoyo monetario de 9 mil 582 pesos de forma directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

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La finalidad de la política es conseguir que los aprendices generen experiencia en cualquier trabajo y puedan ingresar posteriormente al mundo laboral.

El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 1 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)
El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se abrió desde el pasado 1 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo es el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Considerando la dinámica habitual del programa, la próxima apertura de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro está prevista para octubre. La plataforma oficial habilita nuevas convocatorias cada dos meses, lo que permite la incorporación de más participantes.

Siguiendo la misma dinámica de la convocatoria pasada, quienes buscan integrarse al programa deben ingresar a la plataforma digital y crear una cuenta, en caso de no contar con una. El sistema solicita verificar que las personas interesadas cumplan con los requisitos: tener entre 18 y 29 años, no estudiar ni trabajar en la actualidad.

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Después del registro, el usuario accede con su cuenta al sistema. La plataforma permite consultar el mapa de focalización para identificar si el municipio en el que reside dispone de espacios disponibles.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

El siguiente paso es revisar los centros de trabajo y los planes de actividades que se ofrecen en el municipio correspondiente. Una vez identificado el centro de interés, es posible postularse desde la misma plataforma.

Posteriormente, el centro de trabajo dispone de hasta 4 días naturales para aceptar o rechazar la solicitud. Si la respuesta es negativa o no se recibe respuesta en ese plazo, el sistema brinda la opción de buscar y postularse a otro centro disponible.

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¿Cómo son las capacitaciones laborales?

Cada organización establece horarios de cinco a ocho horas diarias distribuidos en cinco días semanales, según las necesidades de su actividad. Las personas pueden optar por especializarse en una de las nueve áreas disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

Finalmente, si tienes dudas o necesitas aclaraciones sobre el programa, puedes recibir atención personalizada a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Para ello, llama al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas) o marca el 079, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También puedes utilizar la plataforma digital y acceder al sistema de Oficinas Virtuales para iniciar un reporte y dar seguimiento a tu estatus en línea.

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