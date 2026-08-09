Mujeres con Bienestar Edomex: alerta por falsas convocatorias y estafas para nuevo ingreso

Secretaría del Bienestar Edomex pidió a las mexiquenses evitar fraudes con el programa Mujeres con Bienestar (Secretaría del Bienestar Edomex)

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La Secretaría de Bienestar del Estado de México emitió un aviso dirigido a las mujeres mexiquenses de entre 18 y 59 años para advertir sobre posibles fraudes relacionados con el programa Mujeres con Bienestar.

A través de sus canales oficiales, la dependencia informó que actualmente no existe ninguna convocatoria de nuevo ingreso al programa, por lo que pidió a las interesadas mantenerse informadas únicamente mediante las fuentes institucionales.

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La advertencia busca evitar que las beneficiarias o mujeres interesadas en incorporarse al programa sean víctimas de personas que utilicen información falsa para ofrecer supuestos registros, lugares asegurados o trámites preferenciales a cambio de dinero.

No hay convocatoria para nuevo ingreso a Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar Edomex alerta

De acuerdo con el aviso difundido por la Secretaría de Bienestar mexiquense, no existe en este momento una convocatoria abierta para el nuevo ingreso al programa Mujeres con Bienestar.

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Por ello, las mujeres que tengan interés en formar parte del esquema deberán esperar a que las autoridades estatales anuncien oficialmente, en su caso, un nuevo periodo de registro.

La dependencia pidió a la población no confiar en publicaciones, mensajes o personas que aseguren tener acceso a una supuesta convocatoria antes de que sea anunciada por los canales oficiales.

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El llamado es especialmente importante ante la posibilidad de que terceros intenten aprovechar el interés de las mujeres por obtener los beneficios del programa para solicitar información personal o dinero.

Secretaría de Bienestar pide no caer en estafas

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Uno de los principales mensajes difundidos por la autoridad estatal es no caer en estafas con falsas promesas a cambio de algún pago.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México pidió a las mujeres mantenerse alertas y desconfiar de cualquier persona que solicite dinero para realizar un registro, garantizar un lugar dentro del programa o acelerar algún trámite.

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Las autoridades también recomiendan verificar directamente cualquier información relacionada con Mujeres con Bienestar antes de proporcionar datos personales o realizar algún pago.

La advertencia cobra relevancia debido a que los programas sociales generan un alto interés entre la población y pueden ser utilizados por personas que difunden información falsa para obtener beneficios económicos de manera ilegal.

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¿Dónde consultar información oficial?

La Secretaría de Bienestar del Estado de México señaló como fuente oficial el sitio mujeresconbienestar.gob.mx, donde las interesadas podrán consultar información relacionada con el programa y verificar cuando exista una convocatoria vigente.

La recomendación es evitar páginas, perfiles o publicaciones que no pertenezcan a las autoridades correspondientes, especialmente cuando anuncien supuestos registros anticipados o soliciten depósitos, transferencias o cualquier otro pago.

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Asimismo, las mujeres pueden mantenerse pendientes de los canales oficiales del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Bienestar para conocer cualquier actualización.

¿Qué deben hacer las mujeres interesadas?

Ante el aviso, las mujeres mexiquenses de 18 a 59 años que estén interesadas en Mujeres con Bienestar deberán esperar información oficial sobre una eventual convocatoria.

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Mientras tanto, la principal recomendación es no entregar dinero a intermediarios ni proporcionar información personal a personas que prometan incorporarlas al programa.

La Secretaría de Bienestar reiteró que la población debe mantenerse informada y consultar únicamente fuentes oficiales para evitar fraudes.

En resumen, actualmente no hay una convocatoria de nuevo ingreso a Mujeres con Bienestar, por lo que cualquier persona que ofrezca una inscripción inmediata a cambio de dinero debe considerarse una señal de alerta. La información oficial deberá consultarse directamente en mujeresconbienestar.gob.mx y en los canales institucionales del Estado de México.

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