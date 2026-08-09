Secretaría de Cultura rechaza venta de 31 piezas arqueológicas mexicanas en subasta de Estados Unidos (especial)

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La Secretaría de Cultura federal rechazó la comercialización de 31 piezas arqueológicas de origen mexicano que fueron incluidas en el catálogo de venta permanente de la casa de subastas estadounidense Artemis Fine Arts, al considerar que se trata de bienes que forman parte del patrimonio cultural de México.

La titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, informó que, tras la identificación de las piezas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se emprendieron las acciones correspondientes para exigir su retiro de la venta y gestionar su restitución al Estado mexicano.

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La funcionaria señaló que la comercialización de objetos arqueológicos mexicanos representa una afectación al patrimonio cultural del país, además de vulnerar el derecho de las comunidades a preservar, proteger y transmitir su herencia histórica a las nuevas generaciones.

INAH identifica piezas arqueológicas mexicanas

Subasta Cultura 31 piezas arqueológicas EU (@ccurieldeicaza/X)

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Cultura, especialistas del INAH realizaron la identificación de 31 bienes arqueológicos de origen mexicano que actualmente aparecen en el catálogo de venta permanente de Artemis Fine Arts.

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Las piezas forman parte de la riqueza histórica y cultural de México, por lo que su posible comercialización fuera del país constituye una situación que requiere la intervención de las autoridades mexicanas.

Ante esta situación, se iniciaron las gestiones necesarias para solicitar formalmente que los objetos sean retirados de la oferta comercial y regresen a territorio nacional.

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La identificación de piezas arqueológicas en mercados internacionales forma parte de los esfuerzos que realizan las instituciones culturales mexicanas para combatir el tráfico ilícito y evitar que bienes pertenecientes al patrimonio nacional sean comercializados como objetos de colección.

México busca recuperar patrimonio cultural

Una escultura de piedra del periodo maya Puuc forma parte de los bienes culturales exhibidos por el INAH en un nuevo recinto. (Secretaría de Cultura)

La Secretaría de Cultura subrayó que la protección del patrimonio arqueológico constituye una responsabilidad del Estado mexicano, debido a que estos bienes representan parte de la memoria histórica de las sociedades que habitaron el territorio nacional.

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En este sentido, la dependencia sostuvo que la venta de piezas arqueológicas no debe analizarse únicamente desde una perspectiva comercial, debido a que se trata de objetos vinculados con la historia, identidad y tradiciones de distintas comunidades.

La postura del gobierno mexicano también contempla el derecho de los pueblos y comunidades a conservar y transmitir su patrimonio cultural, por lo que las autoridades buscan evitar que piezas arqueológicas sean sustraídas de su contexto y terminen en colecciones privadas o mercados internacionales.

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Exigen retiro de las piezas de Artemis Fine Arts

Las autoridades mexicanas solicitaron el retiro de las 31 piezas arqueológicas del catálogo de Artemis Fine Arts, además de iniciar las acciones encaminadas a conseguir su restitución al Estado mexicano.

La Secretaría de Cultura reiteró que México mantendrá las acciones de protección y recuperación de bienes arqueológicos que se encuentren en el extranjero y que formen parte del patrimonio cultural nacional.

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El caso de las piezas ofrecidas por la casa de subastas estadounidense se suma a los esfuerzos emprendidos por México para frenar la comercialización internacional de bienes culturales y recuperar objetos arqueológicos que, de acuerdo con las autoridades, pertenecen al patrimonio de la nación.

La dependencia federal insistió en que la protección de estos bienes tiene como objetivo garantizar que la herencia arqueológica permanezca vinculada con la historia y las comunidades que le dieron origen, así como asegurar su conservación para las futuras generaciones.

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