Resultados SAID Edomex 2026: aquí puedes consultar fechas y requisitos para solicitar tu cambio de escuela

Además de la consulta en el portal oficial, la información de asignación también estará disponible de manera presencial en las escuelas participantes del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proceso de asignación escolar en el Estado de México para el ciclo 2026-2027 avanza a la siguiente etapa.

Luego de la publicación de los resultados del SAID Edomex 2026 este viernes, las familias pueden consultar la escuela y el turno asignados para sus hijos en preescolar, primaria y secundaria.

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Las familias podrán consultar en el SAID Edomex 2026 fechas, escuela y turno asignados para preescolar, primaria y secundaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes necesitan un cambio de plantel, el calendario abre una segunda fase en los próximos días. Este periodo permitirá solicitar traslados, inscripciones extemporáneas y cambios de turno, siempre bajo la condición de disponibilidad de espacios.

Consulta de resultados SAID: datos y pasos esenciales

Consultar el resultado de asignación es un trámite sencillo si se tienen listos los datos requeridos. El acceso se realiza únicamente a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México y de la plataforma SAID.

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Ingresa al portal institucional y localiza la sección de resultados SAID .

Captura el folio , la CURP o la CUP en el formulario del sistema.

Haz clic en buscar para ver la escuela , el turno y la clave asignados.

Descarga o imprime el comprobante que genera el sistema; este documento es indispensable para la inscripción al plantel.

La consulta de resultados se realiza sólo en el portal oficial del Gobierno del Estado de México y en la plataforma SAID. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, si se extravía el folio, es posible recuperarlo enviando un correo electrónico según el nivel educativo.

La información también puede consultarse presencialmente desde el 3 de agosto en los listados publicados en cada plantel participante.

¿Cuándo y quién puede solicitar la inscripción o cambio de escuela?

La segunda fase del SAID 2026 se habilitará en línea y el periodo será segmentado para atender distintos perfiles de estudiantes y familias:

6 al 12 de agosto: Para estudiantes de grados intermedios en escuelas públicas o particulares que desean incorporarse a una pública.

13 al 19 de agosto: Para quienes participaron en la preinscripción ordinaria y cuentan con folio, pero buscan un cambio de escuela por domicilio, lejanía u otra causa justificada.

20 al 26 de agosto: Para estudiantes de nuevo ingreso que no participaron en la primera etapa.

La segunda fase del SAID 2026 abrirá del 6 al 26 de agosto para traslados, inscripciones extemporáneas y cambios de turno según perfil y disponibilidad. (Portal oficial SAID)

La asignación dependerá de la disponibilidad en cada plantel y turno. Cada perfil tiene fechas y requisitos específicos. Por ello, es fundamental identificar el escenario correspondiente antes de iniciar el trámite.

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Requisitos y procedimiento para cambios e inscripciones en la segunda etapa

El procedimiento para solicitar un cambio o una inscripción se realiza completamente en línea y es gratuito contando con los siguientes documentos:

CURP del alumno y del padre, madre o tutor.

Nombre completo , teléfono y correo electrónico de contacto.

Folio SAID , o en su defecto, acta de nacimiento y datos generales.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela pública solicitada.

El comprobante de resultados SAID se descarga o imprime y es indispensable para la inscripción al plantel asignado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de enviar la solicitud, es indispensable verificar la existencia de lugares en el plantel y turno elegidos. El portal permite consultar el catálogo de escuelas participantes y descargar guías oficiales para cada tipo de trámite.

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Finalmente, el comprobante descargado debe ser conservado tras completar el formulario para futuros trámites.