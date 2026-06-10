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Jorge Campos respalda el histórico sexto Mundial de Guillermo Ochoa

El exguardameta de la Selección Mexicana también se mostró optimista sobre el desempeño del Tri en casa y consideró que el equipo tiene condiciones para alcanzar los Cuartos de Final

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(Especial)

A horas del arranque de la Copa del Mundo 2026, uno de los nombres que sigue generando conversación en torno a la Selección Mexicana es el de Guillermo Ochoa.

El arquero podría convertirse en el primer futbolista mexicano en participar en seis Mundiales, un logro que para Jorge Campos merece ser acompañado con minutos en la cancha.

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En entrevista con FOX Sports, el histórico guardameta del Tricolor respaldó la presencia de Ochoa en la justa mundialista y expresó su confianza en el equipo dirigido por Javier Aguirre de cara al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Campos ve justo que Ochoa tenga participación

(REUTERS/Jennifer Gauthier)
(REUTERS/Jennifer Gauthier)

La convocatoria de Memo Ochoa al Mundial ha dividido opiniones debido a su edad y al papel que desempeñaría dentro del plantel. Sin embargo, Jorge Campos consideró que el guardameta ha construido una trayectoria que lo hace merecedor de jugar durante el torneo.

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El exseleccionado nacional señaló que la prioridad debe ser el rendimiento colectivo, aunque destacó que alcanzar la marca de seis Copas del Mundo representa un hecho histórico para el futbol mexicano.

“Siempre hay que pensar en el equipo, Javier lo sabe, y lo más importante es ganar. En cuanto se haya ganado, ese es el momento para Memo, yo creo que se lo merece”, declaró.

Confía en que México llegue más allá de los Octavos de Final

(REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)
(REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Campos también mostró optimismo sobre el desempeño que puede tener la Selección Mexicana en casa. A su consideración, la experiencia de Aguirre y el respaldo de la afición pueden convertirse en factores importantes durante la competencia.

El exportero, que disputó los Mundiales de 1994 y 1998, aseguró que el equipo tiene argumentos para aspirar a una de sus mejores actuaciones recientes y alcanzar los Cuartos de Final, instancia que México solo ha conseguido cuando ha sido anfitrión.

“Creo que Aguirre lo sabe hacer muy bien, sabe cómo motivar a los jugadores, sabe qué decir en el momento justo y creo que nos va a ir muy bien”, afirmó.

No cierra la puerta a un regreso al Tri

(Daniel Jefferson-Imagn Images)
(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Aunque su etapa como futbolista quedó atrás, Campos aseguró que sigue dispuesto a colaborar con la Selección Mexicana si se presenta la oportunidad.

El exguardameta recordó su experiencia como integrante del cuerpo técnico de Ricardo La Volpe durante Alemania 2006 y señaló que representar al país desde cualquier función sigue siendo un honor.

“Siempre he estado abierto para México. Eso nunca lo descarto, porque uno nunca sabe qué pueda pasar”, comentó.

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