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¿Quién será el mejor jugador de México en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial?

México buscará que sus referentes den un paso al frente en el Mundial que se jugará en casa

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(EFE/Sáshenka Gutiérrez)
(EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Con la lista definitiva de 26 futbolistas elegidos por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026, surge una de las preguntas más recurrentes entre los aficionados: ¿quién podría convertirse en la figura de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026?

Tomando en cuenta factores como experiencia internacional, rendimiento reciente, regularidad en clubes europeos, liderazgo y protagonismo dentro del esquema del Tricolor, la Inteligencia Artificial identifica a Edson Álvarez como el futbolista con mayores posibilidades de ser el jugador más determinante de México en la justa mundialista.

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Edson Álvarez, ¿el candidato más sólido para liderar a México?

(REUTERS/Marko Djurica/File Photo)
(REUTERS/Marko Djurica/File Photo)

De acuerdo con la IA, la convocatoria de Aguirre combina experiencia mundialista con nuevas promesas. Sin embargo, pocos jugadores reúnen tantas condiciones como Edson Álvarez, quien llega al torneo en plenitud futbolística y como uno de los referentes del vestidor.

El mediocampista del Fenerbahce es uno de los 12 futbolistas que repiten respecto al Mundial de Qatar 2022 y se ha consolidado como pieza clave en la estructura del Tricolor.

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Su capacidad para recuperar balones, ordenar el mediocampo y asumir responsabilidades en partidos de alta exigencia lo convierten en un jugador fundamental para las aspiraciones mexicanas.

Además, Álvarez combina experiencia en competiciones internacionales con liderazgo dentro del grupo, un factor que cobra especial relevancia en un torneo que se disputará en casa y donde México buscará superar la fase de grupos tras la eliminación sufrida en Catar.

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Gilberto Mora aparecen entre los nombres a seguir

(REUTERS/Henry Romero/File Photo)
(REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Aunque la Inteligencia Artificial coloca a Edson como el principal candidato para destacar, otros futbolistas podrían asumir un papel protagónico durante el Mundial.

En ataque, Raúl Jiménez llega como uno de los jugadores más experimentados de la convocatoria y como un referente ofensivo de la selección. Junto a él aparece Santiago Giménez, delantero del Milan que podría ser una de las principales cartas de gol del equipo de Javier Aguirre.

Por otro lado, uno de los nombres que más expectativa genera es el de Gilberto Mora. Con apenas 17 años, el mediocampista es considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano y tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo tras abrirse camino en la selección mayor.

También destacan futbolistas como Johan Vásquez, César Montes, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Alexis Vega y Roberto Alvarado, quienes forman parte de la base que Aguirre considera clave para competir en un torneo donde México intentará igualar su mejor actuación histórica en casa, alcanzada en 1970 y 1986 con los cuartos de final.

Más allá de los pronósticos, el rendimiento dentro de la cancha será el que determine quién se convierte en la figura del Tricolor. Sin embargo, por liderazgo, experiencia y peso específico dentro del equipo, Edson Álvarez parte como el nombre con más argumentos para asumir ese rol durante el Mundial 2026.

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