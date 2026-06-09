México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

La Selección Mexicana de tiro con arco comienza este 9 de junio su participación en la tercera parada de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputará hasta el 14 de junio en Antalya, Turquía.
El evento forma parte del circuito internacional de World Archery y representa una oportunidad para sumar puntos en el ranking mundial, además de avanzar en la clasificación a la Gran Final del serial que se celebrará en Saltillo, Coahuila.
PUBLICIDAD
México llega a la competencia después de conquistar seis medallas en las dos primeras etapas de la temporada y con una delegación integrada por 16 atletas que buscarán mantener al país entre los protagonistas de esta disciplina a nivel internacional.
México llega respaldado por los resultados obtenidos en la temporada
La representación nacional afrontará la competencia tras conseguir tres medallas de bronce en la primera parada realizada en Puebla, además de un oro, una plata y un bronce en la segunda fecha celebrada en Shanghái, China.
PUBLICIDAD
Entre los nombres a seguir destaca Sebastián García, quien viene de obtener la medalla de oro en la prueba individual varonil de arco compuesto. El resultado marcó el primer título para México en esa categoría dentro del serial de Copas del Mundo.
También sobresale Maya Becerra, quien ganó la medalla de plata en Shanghái, mientras que el equipo femenil compuesto integrado por Maya, Dafne Quintero y Ana Hernández se quedó con el bronce.
PUBLICIDAD
En recurvo, las principales cartas mexicanas serán Alejandra Valencia, medallista olímpica en Tokio 2020 y París 2024, así como Matías Grande, uno de los arqueros con mayor proyección dentro de la selección nacional.
Previo a la competencia, los seleccionados realizaron una concentración en el Centro de Excelencia de World Archery en Lausana, Suiza, preparación que contó con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
PUBLICIDAD
Los 16 arqueros que representarán a México en Antalya
La selección mexicana estará integrada por ocho atletas en arco compuesto y ocho en recurvo.
Compuesto varonil
- Sebastián García
- Rodrigo González
- Juan del Río
- Máximo Méndez
Compuesto femenil
- Maya Becerra
- Dafne Quintero
- Adriana Castillo
- Ana Hernández
Recurvo varonil
- Matías Grande
- Francisco Padilla
- Juan Téllez
- Tadeo Rodríguez
Recurvo femenil
- Alejandra Valencia
- Ana Paula Vázquez
- Ángela Ruiz
- Rebeca Márquez
La competencia reunirá a 332 arqueros de 42 países en las modalidades de arco recurvo y compuesto, con presencia de varios de los mejores exponentes del ranking internacional de World Archery.
PUBLICIDAD
Calendario y dónde ver la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026
El programa de actividades se desarrollará de la siguiente manera:
9 de junio
- Clasificación de arco compuesto
10 de junio
- Clasificación de arco recurvo
11 de junio
- Eliminatorias de arco compuesto
12 de junio
- Eliminatorias de arco recurvo
13 de junio
- Finales de arco compuesto
14 de junio
- Finales de arco recurvo
La competencia podrá seguirse a través de la plataforma Archery+ y mediante las actualizaciones en tiempo real disponibles en el sitio oficial de World Archery.
PUBLICIDAD
En México y el resto de Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de Claro Sports.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD