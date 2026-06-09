México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

(Conade)

La Selección Mexicana de tiro con arco comienza este 9 de junio su participación en la tercera parada de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputará hasta el 14 de junio en Antalya, Turquía.

El evento forma parte del circuito internacional de World Archery y representa una oportunidad para sumar puntos en el ranking mundial, además de avanzar en la clasificación a la Gran Final del serial que se celebrará en Saltillo, Coahuila.

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México llega a la competencia después de conquistar seis medallas en las dos primeras etapas de la temporada y con una delegación integrada por 16 atletas que buscarán mantener al país entre los protagonistas de esta disciplina a nivel internacional.

México llega respaldado por los resultados obtenidos en la temporada

(Conade)

La representación nacional afrontará la competencia tras conseguir tres medallas de bronce en la primera parada realizada en Puebla, además de un oro, una plata y un bronce en la segunda fecha celebrada en Shanghái, China.

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Entre los nombres a seguir destaca Sebastián García, quien viene de obtener la medalla de oro en la prueba individual varonil de arco compuesto. El resultado marcó el primer título para México en esa categoría dentro del serial de Copas del Mundo.

También sobresale Maya Becerra, quien ganó la medalla de plata en Shanghái, mientras que el equipo femenil compuesto integrado por Maya, Dafne Quintero y Ana Hernández se quedó con el bronce.

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En recurvo, las principales cartas mexicanas serán Alejandra Valencia, medallista olímpica en Tokio 2020 y París 2024, así como Matías Grande, uno de los arqueros con mayor proyección dentro de la selección nacional.

Previo a la competencia, los seleccionados realizaron una concentración en el Centro de Excelencia de World Archery en Lausana, Suiza, preparación que contó con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

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Los 16 arqueros que representarán a México en Antalya

(World Cup Archery)

La selección mexicana estará integrada por ocho atletas en arco compuesto y ocho en recurvo.

Compuesto varonil

Sebastián García

Rodrigo González

Juan del Río

Máximo Méndez

Compuesto femenil

Maya Becerra

Dafne Quintero

Adriana Castillo

Ana Hernández

Recurvo varonil

Matías Grande

Francisco Padilla

Juan Téllez

Tadeo Rodríguez

Recurvo femenil

Alejandra Valencia

Ana Paula Vázquez

Ángela Ruiz

Rebeca Márquez

La competencia reunirá a 332 arqueros de 42 países en las modalidades de arco recurvo y compuesto, con presencia de varios de los mejores exponentes del ranking internacional de World Archery.

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Calendario y dónde ver la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

(World Archery)

El programa de actividades se desarrollará de la siguiente manera:

9 de junio

Clasificación de arco compuesto

10 de junio

Clasificación de arco recurvo

11 de junio

Eliminatorias de arco compuesto

12 de junio

Eliminatorias de arco recurvo

13 de junio

Finales de arco compuesto

14 de junio

Finales de arco recurvo

La competencia podrá seguirse a través de la plataforma Archery+ y mediante las actualizaciones en tiempo real disponibles en el sitio oficial de World Archery.

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En México y el resto de Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de Claro Sports.