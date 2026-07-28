Habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026: el público cambiará hoy a los integrantes de Ibiza, Malibú y Tulum

Una ilustración editorial presenta a los participantes de La Casa de los Famosos México 2026, distribuidos en tres hileras con el logo del programa al centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Este martes 28 de julio el público tendrá el poder de mover a los habitantes entre las tres habitaciones de La Casa de los Famosos México 2026: Ibiza, Malibú y Tulúm.

La dinámica fue anunciada por los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice al cierre de la gala del lunes 27 de julio, y representa el primer gran cambio en la distribución que los propios capitanes armaron desde la noche del estreno.

PUBLICIDAD

La audiencia tendrá además dos elementos más en la misma jornada: el regreso de la moneda del destino, que puede traer beneficios o poderes que podrían afectar para siempre el rumbo de la casa, y la prueba semanal, con la que los habitantes se juegan el presupuesto para la comida de toda la semana.

La posibilidad de que el público reordene las habitaciones rompe cualquier estrategia de alianza que los participantes hayan comenzado a construir en sus primeras horas de convivencia. Las amistades y tensiones en Ibiza, Malibú y Tulúm podrían quedar disueltas antes de que terminen los primeros dos días del juego.

PUBLICIDAD

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

Cómo quedaron armadas las tres habitaciones hasta ahora

La distribución original de los cuartos no fue decisión de los productores ni de los concursantes de forma libre. Una dinámica de pelotas al azar determinó quiénes serían los integrantes, mientras que los capitanes fueron elegidos previamente por el público.

Los capitanes de la temporada son Karina Torres al frente de Tulum, Fede Vigevani a cargo de Malibú y Aldo Rendón como líder de Ibiza. Cada uno asumió la responsabilidad de conformar su grupo en el primer movimiento estratégico de la edición, con apenas horas de conocer a sus compañeros.

PUBLICIDAD

La distribución quedó así:

Ibiza: Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

Malibú: Fede Vigevani, Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Tulum: Karina Torres, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Inmunes, líderes, beneficiados y nominado

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 arrancó con decisiones que nadie esperaba desde la primera noche. La producción activó una dinámica del teléfono rojo durante la gala de estreno del domingo 26 de julio: cinco llamadas de figuras especiales al interior de la casa, cada una con una consecuencia distinta para quien contestara.

PUBLICIDAD

Esas cinco llamadas definieron al primer nominado, a la primera inmune, a la primera finalista de la Prueba del Líder y a los primeros beneficiados y castigados de la temporada.

La dinámica funcionó así: el teléfono sonó, quien contestara primero recibía una instrucción o consecuencia inmediata que podía beneficiarlo, perjudicarlo o darle poder sobre un compañero.

PUBLICIDAD

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

La primera llamada del teléfono rojo la realizó Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, desde el exterior de la casa. Arantza Ruiz fue la primera en contestar y recibió la instrucción directa: elegir a un compañero para enviarlo a la zona de riesgo de forma inmediata. “Por mi voluntad nomino directamente a... Aldo Rendón”, declaró la actriz.

La segunda llamada la realizó Mario Bezares, ganador de la segunda temporada. Quien contestó fue Flor Vigna, quien tuvo el poder de elegir a dos compañeros para una cena íntima esta semana. Vigna seleccionó a Brianda Deyanara y a Masad Altamimi.

PUBLICIDAD

La tercera llamada vino de Abelito, habitante sorpresa de la tercera temporada que terminó en tercer lugar. Contestó Ximena Herrera, quien tuvo que elegir a un compañero para aplicarle un castigo: Yahir quedó sin su maleta hasta el miércoles 29 de julio.

La cuarta llamada fue de Dalilah Polanco. Quien respondió fue Cynthia Klitbo, quien tuvo el poder de enviar a un compañero a la final de la primera Prueba del Líder. Klitbo eligió a Gema Garoa, quien se convirtió así en la primera finalista de esa prueba, realizada el lunes 27 de julio.

PUBLICIDAD

La quinta y última llamada la realizó Shiky. Gema Garoa fue quien contestó y tuvo en sus manos otorgar inmunidad a un compañero. Eligió a Cynthia Klitbo, quien queda protegida de cualquier nominación durante la primera semana.

Por otro lado, Fede Vigevani se convirtió en el líder de la semana y disfruta de la suite junto a Karina Torres.