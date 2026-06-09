México Deportes

Guillermo Ochoa pide a los futbolistas mexicanos salir de la Liga MX por esta razón

El ex portero del América compartió su experiencia en Europa y explicó por qué considera importante que más mexicanos jueguen en el extranjero

Guardar
Google icon
(AP Foto/Moises Castillo)
(AP Foto/Moises Castillo)

A las puertas de disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa compartió una reflexión sobre el presente del futbol nacional y el camino que, considera, deberían seguir más jugadores para competir al más alto nivel.

En una entrevista con Hugo Sánchez, el guardameta habló sobre la importancia de emigrar a Europa, recordó las dificultades que enfrentó para abandonar la Liga MX y reveló cómo surgió el objetivo de llegar al Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Ochoa considera que los futbolistas mexicanos deben buscar nuevos retos

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Durante la charla, el arquero expresó su deseo de que más futbolistas mexicanos se animen a salir del país para competir en algunas de las ligas más importantes del mundo.

“A veces hay que aferrarse a los sueños. Hay que invitarlos o incitarlos (a salir), porque si se quiere trascender a nivel internacional, hay que aspirar a más”, señaló.

PUBLICIDAD

Ochoa reconoció que cada jugador enfrenta circunstancias diferentes al momento de tomar una decisión sobre su futuro profesional.

“Depende de cada quien; hay algunos que están contentos con lo que tienen aquí, muy bien acomodados, y hay otros que, para pasar esa barra y ese límite, tienen que sacrificar cosas”, añadió.

El guardameta conoce de primera mano ese proceso. En 2011 dejó al América para incorporarse al Ajaccio de Francia, convirtiéndose en uno de los primeros porteros mexicanos en consolidar una carrera en el futbol europeo.

Las dificultades que enfrentó para llegar al futbol francés

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Al recordar su salida de México, Ochoa explicó que la decisión de emigrar surgió varios años antes de concretarse.

“En 2010 dije: ‘Para yo poder crecer y ser alguien en este mundo del futbol, tengo que irme de aquí’”, relató.

El arquero también reveló que encontró obstáculos para concretar su salida y que incluso tuvo que esperar a terminar su vínculo contractual para poder marcharse.

“Me peleé con directivos y con gente, porque cuando podía salir, no me dejaban; me tuve que ir libre”, afirmó.

A ello se sumó el caso de clembuterol que afectó a varios seleccionados mexicanos y que frenó una posibilidad de llegar a uno de los clubes más importantes de Europa.

“Luego tuve el problema del clembuterol, por el que no pude fichar con el París Saint-Germain justo en el mercado de verano”, recordó.

Tras ese episodio, encontró una oportunidad en el Ajaccio gracias al respaldo de la directiva del club francés.

“Fue cuando llegó el Ajaccio con Alain Orsoni y su presidente, que en paz descanse, a decirme: ‘Yo creo en ti, confío en ti’”, comentó.

La reflexión que lo llevó a buscar una sexta Copa del Mundo

(AP Foto/Kyusung Gong)
(AP Foto/Kyusung Gong)

Ochoa también habló sobre el momento en que comenzó a plantearse la posibilidad de disputar un sexto Mundial, una marca inédita para un futbolista mexicano.

El guardameta explicó que la idea tomó fuerza después de Qatar 2022, cuando analizó el futuro de su carrera mientras jugaba en Italia.

“Después de Qatar, como el Mundial se jugó meses más tarde [de lo habitual], ya le había ganado medio año a este proceso”, explicó.

A partir de entonces inició una evaluación personal sobre sus objetivos deportivos y el tiempo que aún podía mantenerse compitiendo al máximo nivel.

“Estando en Italia, en la Serie A, hice una autoevaluación y una reflexión sobre lo que venía para mí en el futuro, para saber hasta dónde podía estirar la liga o qué era lo que quería a corto y mediano plazo”, sentenció.

Esa decisión terminó por encaminarlo hacia una nueva convocatoria mundialista, con la posibilidad de convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo.

Temas Relacionados

Guillermo OchoaLiga MXEuropamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Con 16 representantes y seis medallas obtenidas en las primeras dos fechas de la temporada, México buscará mantenerse entre las potencias de la disciplina

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana pase lo que pase en el Mundial 2026

El mediocampista mexicano de 17 años dio un paso clave en su futuro como futbolista y permanecerá en la Liga MX por un rato más

Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana pase lo que pase en el Mundial 2026

Esteban Solari sale de Pachuca y coquetea con llegar a los Pumas

Tras la salida de Efraín Juárez, el ex jugador del Club Universidad Nacional suena para llegar al banquillo auriazul

Esteban Solari sale de Pachuca y coquetea con llegar a los Pumas

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos

Si eres creador de contenido o medio de comunicación, revisa atentamente estas reglas para que no caigas en infracción de los Derechos de Autor

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos

Keylor Navas le dice adiós a Efraín Juárez: “No es lindo despedirse de un gran entrenador”

A través de redes sociales, el guardameta universitario reconoció el trabajo de Efraín al frente del conjunto auriazul

Keylor Navas le dice adiós a Efraín Juárez: “No es lindo despedirse de un gran entrenador”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Alcaldesa de Mazatlán rechaza señalamientos tras difusión de imagen con presunta hermana del Chapo Guzmán: “No conozco a esa persona”

Siguen decomisos en penal de Aguaruto: hallan puñales, módems y hasta una pistola, a una semana de riña que dejó 7 muertos

Tras acusaciones de EEUU contra morenistas, Sheinbaum asegura que hay suficientes pruebas de que García Luna tenía vínculos con el CDS

Matan a “Winnie”, niño de 9 años que iba por sus pollitos en Guanajuato: es el tercer menor asesinado en un mes en ese estado

ENTRETENIMIENTO

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Laura León le hace inapropiada propuesta a Pepillo Origel y queda grabado en video: “Nunca se dejó”

Cynthia Klitbo explota por su relación con Luis Rodríguez: “Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”

¿Qué sanciones podría enfrentar Shakibecca en México por el uso de marcas protegidas de la FIFA?

Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales

DEPORTES

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

México inicia su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía: dónde y cuándo ver EN VIVO la competencia

Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana pase lo que pase en el Mundial 2026

Esteban Solari sale de Pachuca y coquetea con llegar a los Pumas

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos

Keylor Navas le dice adiós a Efraín Juárez: “No es lindo despedirse de un gran entrenador”