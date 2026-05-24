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México asegura cuatro plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en Gimnasia de Trampolín

Dafne Navarro y Patricia Nuñez obtuvieron la medalla de plata en la modalidad de parejas

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Dafne Navarro y Patricia Nuñez obtuvieron la medalla de plata en la modalidad de parejas. (REUTERS/Lisi Niesner)
Dafne Navarro y Patricia Nuñez obtuvieron la medalla de plata en la modalidad de parejas. (REUTERS/Lisi Niesner)

La delegación mexicana de gimnasia de trampolín obtuvo este viernes cuatro boletos para la próxima edición de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, después de una gran actuación dentro del campeonato regional de la disciplina, la cual se está llevando a cabo en Medellín, Colombia.

México obtuvo dos plazas en la rama femenil y otro par en la varonil, reflejando el poderío que tiene dentro de la región en esta disciplina, donde sus principales rivales por medalla serán tanto Estados Unidos como Brasil, dos potencias mundiales del deporte.

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Cómo se obtuvo el boleto

(REUTERS/Lindsey Wasson)
(REUTERS/Lindsey Wasson)

El representativo nacional aseguró su clasificación al certamen continental tras avanzar a las finales individuales tanto de la rama varonil como femenil en el Panamericano que se está celebrando en Colombia, donde los atletas mexicanos que obtuvieron el boleto a Lima fueron: Dafne Navarro, Patricia Nuñez, Donovan Guevara y David Carballo.

Sin embargo, los éxitos no terminaron para México en este certamen, ya que en la jornada del sábado tanto Dafne Navarro como Patricia Núñez se colgaron la medalla de plata dentro de la modalidad de sincronizado femenil senior, donde sumaron 47.480 puntos en la final.

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Los ganadores de la prueba fueron las estadounidenses Ava Dehanes y Leah Garafalo, con 48.270 unidades, mientras que la medalla de bronce la obtuvieron las representantes de Brasil, Alice Gomes y Camila Lopes con 46.470 puntos.

Por su parte, Canadá se quedó a la orilla de conseguir una presea tras finalizar en el cuarto sitio y el Top 5 fue completado por República Dominicana.

Siguientes compromisos

(REUTERS/Mike Blake)
(REUTERS/Mike Blake)

La selección nacional, encabezada por la olímpica Dafne Navarro, compartió para el Diario Marca que el equipo llega motivado y, en lo personal, busca iniciar el ciclo rumbo a sus segundos Juegos Olímpicos:

“Estamos muy bien preparados, me siento emocionada por este nuevo Panamericano y por comenzar el ciclo olímpico de forma positiva. Además, ya estoy clasificada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, señala la gimnasta.

La atleta subrayó la importancia de este certamen, ya que en los Juegos Centroamericanos competirá en tres pruebas: individual, sincronizados y por parejas femenil, donde buscará finalizar en el podio.

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