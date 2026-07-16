Sin seleccionados mundialistas, Joel Huiqui busca estrenarse como técnico campeón ante San Luis

La Máquina renovó a Huiqui tras ganar el título del Clausura 2026. (X / CRUZ AZUL)

Llegó la hora de Joel Huiqui como entrenador principal del Club de Futbol Cruz Azul en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El exjugador mexicano planea debutar con triunfo cuando visite al Club Atlético San Luis en el estadio Libertad Financiera.

Huiqui consiguió la oportunidad que buscó desde hace tiempo al conquistar el título del Clausura 2026, con un equipo que venía de más a menos y no aspiraba a ser campeón de Liga por la mala racha que los persiguió hasta el último día que Nicolás Larcamón los dirigió en el Máximo Circuito.

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El presidente del equipo, Víctor Velázquez, respetó el acuerdo para que Joel Huiqui sea oficialmente el entrenador de Cruz Azul para esta nueva campaña mexicana, en la que participará como campeón defensor al conseguir la décima en mayo del 2026.

“Es un gran reto, poder formar parte de un proyecto tan importante como lo que es Cruz Azul. En mi formación como jugador, conozco la institución desde hace veintitantos años y más allá de la oportunidad, representa un gran compromiso", declaró Joel Huiqui el día de su presentación oficial.

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Dirigirá a Cruz Azul después de ser campeón como interino. (X / Cruz Azul )

“No solamente representamos a una gran institución, sino representamos a una gran afición. Hoy todos los que estamos acá, como parte del staff, somos la punta un poco del iceberg, Somos los que representamos fuera o en cámara a todo lo que hay debajo. Hay una gran labor de todas las áreas en el club, fuera del club, en la empresa y en ese sentido me siento muy contento”, agregó.

¿Cuál es el reto para el Clausura 2026?

“El reto es el mismo, Desde que terminó la final hace más de un mes, el mensaje fue ir por el bicampeonato y no solamente es el bicampeonato, tenemos cuatro trofeos en camino: Campeón de Campeones, Champions Cup, Leagues Cup y la Liga. Tenemos 31 partidos para poder lograrlo y estamos listos", sentenció Joel Huiqui.

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¿A qué hora jugará Cruz Azul vs San Luis?

Cruz Azul visitará al Atlético San Luis en su debut como campeón de México. (@CruzAzul)

La Máquina Celeste entrará al campo de juego de la Libertad Financiera para medir fuerzas con el Club Atlético San Luis a partir de las 19;00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

Es posible que Cruz Azul ingrese en un pasillo hecho por los jugadores potosinos al ser la primera presentación del campeón del Futbol Mexicano en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

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Camino a la dirección técnica

Cruz Azul firma a Joel Huiqui como director técnico para el Apertura 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nadie más que Huiqui sabe cómo se manejan las cosas en La Noria. Su etapa como futbolista de Cruz Azul estuvo plagada de subcampeonatos y polémicas en la directiva. Después de su retiro se preparó para continuar en el futbol profesional desde la banca.

Su etapa como estratega vio crecimiento cuando pasó de dirigir en la Tercera División Profesional (TDP) a comandar a las Fuerzas Básicas del Club Cruz Azul, donde mantuvo una buena dirección junto a Vicente Sánchez, quien primero subió al equipo absoluto tras la inesperada salida de Martín Anselmi.

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Joel Huiqui formó parte de su cuerpo técnico pero en calidad de auxiliar. Al no conseguir el campeonato en el Apertura 2025, Vicente Sánchez fue despedido de Cruz Azul y Huiqui retomó su cargo como estratega de las menores celestes a la espera de una nueva vacante.

Tras cesar a Nicolás Larcamón, antes de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, finalmente apareció la luz que tanto quería ver Joel Huiqui: el presidente del equipo, Víctor Velázquez, otorgó la confianza al de Los Mochis, Sinaloa para rescatar la campaña asumiendo el cargo de entrenador interino.

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¿Qué pasó después de la llegada de Joel Huiqui?

Joel Huiqui llevó a Cruz Azul a lo más alto del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul anunció a Huiqui para dirigir al club en la Liguilla del Torneo Clausura 2026. Antes de su primera dirección, los capitalinos tenían una racha de nueve juegos sin triunfo y en el Monumental estadio Banorte, antes el estadio Azteca, la Máquina ganó, gustó y goleó 4-1 a los Rayos del Club Necaxa.

Los cementeros llegaron con menos presión a los 4tos de Final y con alto dominio consiguieron eliminar al Atlas FC, con global de 4-2 al son de 2-3 y 1-0 en los juegos de ida y vuelta para encontrar en semis a uno de los líderes del anterior torneo, las Chivas Rayadas del Guadalajara.

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La Máquina debía ganar en el global dado que su posición en la tabla, tercero, jugaba en su contra. En la ida Cruz Azul y Chivas empataron 2-2 y en la vuelta, disputada en la Perla Tapatía, los de la Noria obtuvieron la victoria por 1-2 para ser finalistas y pelear por el título contra Pumas UNAM.

Joel Huiqui llegó a la última instancia y el resultado en la final dependía de su futuro con Cruz Azul. En los primeros 90 minutos jugados en el estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul y Pumas igualaron 0-0 y todo se definiría en el Olímpico Universitario.

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La Máquina consiguió su décima estrella en el Clausura 2026. (REUTERS)

En medio de un ambiente universitario Cruz Azul se enfrentó contra sus propios fantasmas. En un duelo palmo a palmo los Felinos se acercaban a tocar el cielo tras el gol de Robert Morales, pero el cuadro celeste volteó los cartones y se quedó con el título de la Liga MX, por décima vez en su historia bajo la dirigencia de Joel Huiqui.