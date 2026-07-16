Los alacranes de la Ciudad de México casi no son peligrosos, pero hay un error que sí puede matarte

Esta guía visual detalla las características morfológicas clave, como pinzas, cola y coloración, para identificar alacranes venenosos y tomar precauciones en el hogar, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, los alacranes nativos —principalmente Vaejovis mexicanus y Vaejovis granulatus— están presentes durante todo el año en zonas urbanas y periurbanas.

Instituciones como el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México han establecido que el veneno de estas especies rara vez desencadena cuadros clínicos graves.

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Por tanto, la intoxicación producida por sus picaduras suele limitarse a dolor intenso y adormecimiento local, especialmente en adultos sanos.

Sin embargo, la Secretaría de Salud advierte que toda picadura debe tratarse como una urgencia médica, sin importar el sitio, la época o el aspecto del animal.

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Este criterio está regulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011, que rige la vigilancia y el manejo de la intoxicación por veneno de alacrán en todo el territorio nacional.

El fundamento de esta política surge de datos epidemiológicos nacionales que documentan cientos de miles de casos anuales, aunque la incidencia capitalina sea baja en comparación con regiones endémicas.

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Protocolo nacional de urgencia médica y justificación epidemiológica

La NOM-033-SSA2-2011 establece que la picadura de alacrán constituye una urgencia médica en cualquier parte del país.

Esta directriz es resultado de análisis epidemiológicos realizados por expertos en salud pública, quienes han determinado que el pronóstico depende en gran medida del tiempo que transcurre entre la picadura y la atención clínica.

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El estudio coordinado por Hernández-Muñoz y colaboradores revela que la mayor carga de morbilidad y mortalidad se concentra en estados con especies peligrosas, pero el protocolo es uniforme porque la identificación de la especie no es viable para la población general.

Las guías clínicas del sector salud, elaboradas por equipos multidisciplinarios, describen que el tratamiento específico es el antiveneno polivalente, y que su aplicación temprana puede garantizar la supervivencia incluso en cuadros graves.

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Estos lineamientos consideran como prioritario el acceso rápido a unidades de salud, tanto en zonas rurales como urbanas.

Un error común ante los alacranes puede tener consecuencias graves: conoce la recomendación principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversidad de especies y riesgos importados según la UNAM

El Instituto de Biología de la UNAM ha documentado que la Ciudad de México alberga principalmente alacranes de baja toxicidad.

No obstante, los especialistas advierten que el aspecto del animal —color o tamaño— no permite identificar su peligrosidad real.

Por ello, la recomendación institucional es que ninguna persona intente clasificar el riesgo basándose en observación empírica.

Adicionalmente, la movilidad constante entre la capital y estados vecinos facilita la introducción ocasional de especies como las del género Centruroides, cuyo veneno sí puede provocar intoxicaciones severas.

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Esta advertencia ha sido respaldada por revisiones científicas que identifican la llegada de ejemplares peligrosos a través de mudanzas, plantas o materiales de construcción.

Las picaduras de especies como las del género Centruroides pueden provocar intoxicaciones severas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones oficiales para prevención y tratamiento

La Secretaría de Salud federal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el IMSS y el ISSSTE difunden campañas donde advierten que el error más peligroso es minimizar la picadura, experimentar con remedios caseros o automedicarse.

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Las guías clínicas mexicanas, así como las recomendaciones del Instituto de Biología de la UNAM y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, desaconsejan prácticas como succionar la herida, aplicar torniquetes o hielo excesivo, y el uso de fármacos como opiáceos, gluconato de calcio o atropina, por efectos adversos documentados en intoxicaciones.

Las instituciones enfatizan que la aplicación del antiveneno debe realizarse bajo vigilancia médica, de preferencia en las primeras horas tras la picadura.

La eficacia de esta intervención está respaldada por evidencia clínica nacional e internacional, lo que convierte el tiempo de respuesta en el principal determinante del desenlace.

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Clasificación clínica del riesgo y grupos vulnerables

El sector salud ha desarrollado una clasificación clínica en tres grados: leve, moderado y grave, basada en manifestaciones locales y sistémicas.

Esta sistematización, avalada por la Secretaría de Salud y la UNAM, permite definir el manejo y la necesidad de antiveneno.

Los niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades representan los grupos de mayor riesgo de complicaciones, aun cuando la especie no sea altamente tóxica.

Estrategias de prevención ambiental y conductual

Las recomendaciones oficiales priorizan el mantenimiento de entornos limpios, la revisión de ropa y calzado antes de usarlos, el sellado de grietas y la eliminación de objetos acumulados en patios y jardines.

El Instituto de Biología de la UNAM enfatiza que el uso indiscriminado de insecticidas es poco eficaz y puede dañar otros organismos benéficos para el equilibrio ecológico urbano.

Infografía con recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud de México sobre los pasos inmediatos a seguir y las acciones prohibidas ante una picadura de alacrán para garantizar una atención adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero peligro: demorar la consulta y confiar en remedios caseros

El consenso de las instituciones reconocidas en México y de centros médicos internacionales como Mayo Clinic es claro: aunque los alacranes predominantes en la capital rara vez causan cuadros graves, el error que puede resultar mortal es subestimar la picadura o confiar en soluciones no avaladas.

La rapidez en buscar atención médica y la administración profesional del antiveneno son los factores que verdaderamente previenen desenlaces fatales.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, la UNAM y las guías clínicas oficiales recomiendan que toda picadura de alacrán sea atendida en una unidad médica, sin importar la especie involucrada ni el aspecto del animal.

El protocolo nacional de urgencia médica aplica en todo el territorio y se fundamenta en la evidencia epidemiológica y clínica disponible.