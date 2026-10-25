RH Ratings le recomienda a Pemex reducir en 30% la importación de gasolina para mejorar sus finanzas

HR Ratings le recomendó a Pemex que disminuya su importación de gasolina para mejorar sus finanzas. Crédito: Cuartoscuro

Guardar

De acuerdo con la agencia calificadora HR Ratings, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe establecer como meta reducir las importaciones de gasolina hasta representar 30 por ciento del consumo nacional.

Lo anterior, con el objetivo de aliviar la presión sobre las finanzas de la empresa pública del Estado y mejorar su balance primario.

PUBLICIDAD

RH Ratings recomienda a Pemex reducir la importación de gasolina

Édgar González, asociado senior de Análisis Económico y Deuda Soberana de HR Ratings, explicó que México importa cerca del 45 por ciento de la gasolina que consume.

No obstante, dicha proporción ha disminuido desde el 65 por ciento registrado hace ocho años; aún así, las compras al exterior todavía representan una carga importante para las finanzas de la petrolera.

“Nosotros esperaríamos que las importaciones de esas gasolinas llegasen a reducirse a un 30 por ciento, con un 70 por ciento de lo que se produzca a nivel nacional de gasolinas y un 30 por ciento que se importe, Pemex podría mejorar sus finanzas sustancialmente”, dijo el analista.

PUBLICIDAD

Tres de las siete refinerías de Pemex en el país no cuentan con una coquizadora. Crédito: AFP

Pese a todo, producción de gasolina de Pemex va al alza

Información de la Base de Datos Institucional de la petrolera, indica que la producción de gasolina de Pemex pasó de 252 mil 400 a 356 mil 300 barriles diarios entre 2023 y 2025.

Entre enero y agosto de 2026, la producción promedió 39 mil 100 barriles diarios, con incrementos mensuales consecutivos de mayo a agosto. Agosto marcó el nivel más alto del año, con 439 mil 300 barriles diarios.

Las importaciones de gasolina, en cambio, mantienen una tendencia a la baja entre 2022 y 2025: pasando de 422 mil a 337 mil 600 barriles diarios.

Mientras que en los primeros ocho meses de 2026, las compras en el exterior promediaron 322 mil 600 barriles diarios, aunque con fluctuaciones importantes. El menor volumen se registró en enero, con 231 mil 500 barriles diarios, al tiempo que en mayo alcanzaron su máximo del periodo, con 428 900 barriles diarios.

PUBLICIDAD

Pemex tiene pendiente aprovechar las mejoras al Sistema Nacional de Refinación

Si Pemex busca avanzar hacia una menor dependencia de las importaciones, desde el punto de vista de González, Pemex puede aprovechar las modernizaciones del Sistema Nacional de Refinación (SNR), particularmente las coquizadoras de Tula, Hidalgo, y Minatitlán, Veracruz.

Dichas instalaciones ayudarían a contribuir en el incremento de la producción de combustibles de mayor valor, como las gasolinas, y, al mismo tiempo, reducir la necesidad de adquirir productos refinados en el exterior, cuyos costos están sujetos a las fluctuaciones del mercado internacional.

Aumento en el precio del petróleo presiona la importación de hidrocarburos

Además, el especialista advirtió que el aumento observado en los precios del petróleo durante el último año ha dado paso a presiones sobre los costos de importación de hidrocarburos y productos refinados.

PUBLICIDAD

La calificadora HR Ratings estimó que Pemex seguirá necesitando recursos públicos hasta 2029. Crédito: Reuters

González recordó que el procesamiento de crudo llegó a un promedio de un millón de barriles diarios en agosto de 2026. Sin embargo, la producción de gasolina rondó apenas los 350 mil barriles diarios, frente a una demanda interna que duplica ese volumen.

Ante esta situación, advirtió que las dificultades para recuperar la producción de petróleo e incrementar el procesamiento de crudo continúan entre los principales riesgos financieros y operativos de Pemex.

“Lo que nosotros estamos viendo es que Pemex está teniendo dificultades en la parte operativa. Básicamente revertir la caída en los niveles de producción y recuperar los niveles de refinación”, enfatizó.

PUBLICIDAD

En el papel, la solución se ve sencilla, pero para Pemex será todo un reto poder reducir en un 30 por ciento la importación de gasolina y así poder mejorar sus finanzas, tal y como lo recomienda la calificadora HR Ratings.