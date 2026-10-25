México

RH Ratings le recomienda a Pemex reducir en 30% la importación de gasolina para mejorar sus finanzas

La agencia le ofrece opciones a la petrolera para que pueda superar sus problemas financieros, los cuales arrastra desde hace años

HR Ratings le recomendó a Pemex que disminuya su importación de gasolina para mejorar sus finanzas. Crédito: Cuartoscuro
HR Ratings le recomendó a Pemex que disminuya su importación de gasolina para mejorar sus finanzas. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

De acuerdo con la agencia calificadora HR Ratings, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe establecer como meta reducir las importaciones de gasolina hasta representar 30 por ciento del consumo nacional.

Lo anterior, con el objetivo de aliviar la presión sobre las finanzas de la empresa pública del Estado y mejorar su balance primario.

PUBLICIDAD

RH Ratings recomienda a Pemex reducir la importación de gasolina

Édgar González, asociado senior de Análisis Económico y Deuda Soberana de HR Ratings, explicó que México importa cerca del 45 por ciento de la gasolina que consume.

No obstante, dicha proporción ha disminuido desde el 65 por ciento registrado hace ocho años; aún así, las compras al exterior todavía representan una carga importante para las finanzas de la petrolera.

“Nosotros esperaríamos que las importaciones de esas gasolinas llegasen a reducirse a un 30 por ciento, con un 70 por ciento de lo que se produzca a nivel nacional de gasolinas y un 30 por ciento que se importe, Pemex podría mejorar sus finanzas sustancialmente”, dijo el analista.

PUBLICIDAD

Tres de las siete refinerías de Pemex en el país no cuentan con una coquizadora. Crédito: AFP
Tres de las siete refinerías de Pemex en el país no cuentan con una coquizadora. Crédito: AFP

Pese a todo, producción de gasolina de Pemex va al alza

Información de la Base de Datos Institucional de la petrolera, indica que la producción de gasolina de Pemex pasó de 252 mil 400 a 356 mil 300 barriles diarios entre 2023 y 2025.

Entre enero y agosto de 2026, la producción promedió 39 mil 100 barriles diarios, con incrementos mensuales consecutivos de mayo a agosto. Agosto marcó el nivel más alto del año, con 439 mil 300 barriles diarios.

Las importaciones de gasolina, en cambio, mantienen una tendencia a la baja entre 2022 y 2025: pasando de 422 mil a 337 mil 600 barriles diarios.

Mientras que en los primeros ocho meses de 2026, las compras en el exterior promediaron 322 mil 600 barriles diarios, aunque con fluctuaciones importantes. El menor volumen se registró en enero, con 231 mil 500 barriles diarios, al tiempo que en mayo alcanzaron su máximo del periodo, con 428 900 barriles diarios.

Pemex tiene pendiente aprovechar las mejoras al Sistema Nacional de Refinación

Si Pemex busca avanzar hacia una menor dependencia de las importaciones, desde el punto de vista de González, Pemex puede aprovechar las modernizaciones del Sistema Nacional de Refinación (SNR), particularmente las coquizadoras de Tula, Hidalgo, y Minatitlán, Veracruz.

Dichas instalaciones ayudarían a contribuir en el incremento de la producción de combustibles de mayor valor, como las gasolinas, y, al mismo tiempo, reducir la necesidad de adquirir productos refinados en el exterior, cuyos costos están sujetos a las fluctuaciones del mercado internacional.

Aumento en el precio del petróleo presiona la importación de hidrocarburos

Además, el especialista advirtió que el aumento observado en los precios del petróleo durante el último año ha dado paso a presiones sobre los costos de importación de hidrocarburos y productos refinados.

La calificadora HR Ratings estimó que Pemex seguirá necesitando recursos públicos hasta 2029. Crédito: Reuters
La calificadora HR Ratings estimó que Pemex seguirá necesitando recursos públicos hasta 2029. Crédito: Reuters

González recordó que el procesamiento de crudo llegó a un promedio de un millón de barriles diarios en agosto de 2026. Sin embargo, la producción de gasolina rondó apenas los 350 mil barriles diarios, frente a una demanda interna que duplica ese volumen.

Ante esta situación, advirtió que las dificultades para recuperar la producción de petróleo e incrementar el procesamiento de crudo continúan entre los principales riesgos financieros y operativos de Pemex.

“Lo que nosotros estamos viendo es que Pemex está teniendo dificultades en la parte operativa. Básicamente revertir la caída en los niveles de producción y recuperar los niveles de refinación”, enfatizó.

En el papel, la solución se ve sencilla, pero para Pemex será todo un reto poder reducir en un 30 por ciento la importación de gasolina y así poder mejorar sus finanzas, tal y como lo recomienda la calificadora HR Ratings.

Temas Relacionados

PemexMéxicoEconomíaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigres UANL felicita a Hugo Sánchez, quien debutó en su estadio hace 50 años

A horas del homenaje para el Pentapichichi en el Estadio Olímpico Universitario, los felinos celebraron aquel ingreso del canterano de 18 años al Volcán

Tigres UANL felicita a Hugo Sánchez, quien debutó en su estadio hace 50 años

Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain: cuánto cuesta el jugador mexicano y figura del Club Tijuana en la Liga Mx

El bicampeón de la UEFA Champions League intensificaría la búsqueda de jugadores ofensivos y el 10 de la Selección Mexicana sería una opción para el equipo de Francia

Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain: cuánto cuesta el jugador mexicano y figura del Club Tijuana en la Liga Mx

Segob ofrece diálogo a transportistas ante paro indefinido programado para el próximo 26 de octubre

La dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez busca evitar las afectaciones que traería la medida tomada por los inconformes

Segob ofrece diálogo a transportistas ante paro indefinido programado para el próximo 26 de octubre

¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei?

El empresario figura en distintas grabaciones donde se le ve con la presidenta consejera del órgano encargado de los comicios en México

¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei?

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

La actriz pidió discreción hace unos días

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Más de un año después de la desaparición de Carlos Emilio, FGR asegura el bar “Terraza Valentino” en Mazatlán

Caso CIA: reanuda audiencia para definir si el exfiscal César Jáuregui es procesado por traición a la patria

Qué es la hidrocodona, el opioide que aseguraron en el AICM oculto en frascos de suplementos alimenticios

No eran suplementos alimenticios: transportaban hidrocodona clandestinamente en el aeropuerto de CDMX desde Colombia

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

Así fue el emotivo homenaje a Juan Gabriel en el Festival Santa Lucía 2026 de Monterrey por parte de Majo Aguilar y otros artistas

Así fue la pelea a golpes de Paulina y Thalía que retrata el nuevo episodio de la serie de Timbiriche

Wendy Guevara manda mensaje a Kimberly por la muerte de su mamá pese a que ya no son amigas

Diego Luna triunfa en el Festival de Cine de Roma por “Ceniza en la boca” con el premio a Mejor Guion

DEPORTES

Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Tigres UANL felicita a Hugo Sánchez, quien debutó en su estadio hace 50 años

Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain: cuánto cuesta el jugador mexicano y figura del Club Tijuana en la Liga Mx

Victoria Mata mantiene el sueño olímpico y consigue histórico sexto lugar para México en Gimnasia Artística

Termina la Qualy para Checo Pérez: en qué lugar saldrá el piloto mexicano en el Gran Premio de Estados Unidos