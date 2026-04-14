Plataforma de streaming transmitirá la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf en México

(Netflix)

Concacaf y Netflix alcanzaron un acuerdo para México que llevará a la plataforma las próximas ediciones de la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones.

El convenio, con duración de cuatro años, marca un cambio en la forma en que se consumirán estos torneos de selecciones nacionales en el país.

A partir de 2027, ambas competencias estarán disponibles exclusivamente en streaming para el público mexicano, como parte de una estrategia que busca ampliar el alcance del futbol de la región.

Netflix será la nueva casa del futbol de Concacaf en México

(FMF)

El acuerdo contempla los derechos de transmisión en México para las ediciones 2027 y 2029 de la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf.

Con esto, Netflix se convertirá en la plataforma donde los aficionados podrán seguir estos torneos, que reúnen a las principales selecciones nacionales masculinas de la región. La alianza aplica únicamente para territorio mexicano.

La edición 2027 de la Liga de Naciones se disputará en marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con la participación de los cuatro ganadores de los cuartos de final. Por su parte, la Copa Oro de ese mismo año contará con 16 selecciones y se jugará en verano para definir al campeón regional.

Un acuerdo que apuesta por el streaming en vivo

(IMAGN IMAGES/Jerome Miron)

Desde Concacaf, su secretario general Philippe Moggio destacó que el convenio busca acercar las competencias a más aficionados mediante nuevas plataformas.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con Netflix para México mientras continuamos fortaleciendo la forma en que los aficionados se conectan con nuestras principales competencias”, señaló.

Por su parte, Carolina Leconte explicó que la compañía ha incrementado su apuesta por eventos en vivo, especialmente aquellos ligados al futbol, por su capacidad de convocatoria.

“Los partidos de selecciones nacionales de Concacaf reúnen a millones de aficionados en México. Nos llena de emoción que podrán vivir estos torneos exclusivamente a través de Netflix”, indicó.