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Una final y una rivalidad creciente: así han sido los últimos enfrentamientos entre Chivas y Tigres

El alto nivel que manejan tapatíos y regios para este duelo genera altas expectativas en este Clausura 2026

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El club regiomontano quiere detener el buen paso del rebaño y meterse en la lucha por los lugares directos a la liguilla.
El club regiomontano quiere detener el buen paso del rebaño y meterse en la lucha por los lugares directos a la liguilla. (Gemini)

Lo que en algún momento fue simplemente un choque de filosofías —la tradición de jugar con puro talento nacional frente al poderío de las carteras internacionales— se ha transformado en una de las rivalidades más intensas y estratégicas del fútbol mexicano. En los últimos cinco años, el enfrentamiento entre el Club Deportivo Guadalajara y los Tigres de la UANL ha pasado de ser un partido atractivo a una cita casi obligada en las fases de eliminación directa.

Al analizar los números del último lustro, queda claro que ambos equipos han establecido un dominio alterno dependiendo del escenario:

  • Poderío regio en fase regular: Los Tigres han sabido imponer sus condiciones en el torneo cotidiano, llevándose la victoria en 6 de sus últimos 10 enfrentamientos de liga.
  • Capacidad goleadora: La ofensiva universitaria ha sido letal, manteniendo un promedio de 1.40 goles por encuentro frente a los tapatíos.
  • La muralla rojiblanca: Pese al empuje felino, el Rebaño Sagrado ha mostrado resiliencia defensiva, promediando apenas 1.00 gol encajado en sus duelos más recientes.
El conjunto de Guadalajara se ha mostrado sólido en sus últimos partidos.
El buen momento por el que atraviesa Chivas ha llevado a que medio equipo sea convocado a la Selección Mexicana. (TW Chivas)

Momentos que definieron la historia reciente entre felinos y rojiblancos

No todos los partidos valen lo mismo, y en esta rivalidad, tres capítulos destacan sobre el resto por su impacto emocional y deportivo en los últimos años incrementando la importancia de estos duelos durante el torneos:

  • Final del Clausura 2023 (la revancha felina): Eete es, sin duda, el duelo más significativo. Tras un empate sin goles en la ida, Chivas acariciaba el título con un 2-0 a favor en el Estadio Akron gracias a Alvarado y Guzmán. Sin embargo, los Tigres firmaron una remontada épica para ganar 3-2 en tiempos extras con gol de Guido Pizarro, cobrando la factura de la final de 2017.
  • Apertura 2022 (exhibición en Zapopan): un partido que desnudó las carencias del Rebaño en su momento. Tigres dio un golpe de autoridad al vencer 4-1 como visitante, demostrando la jerarquía de su plantilla estelar en territorio ajeno.
  • Clausura 2023 (golpe en El Volcán): semanas antes de la gran final, las Chivas de Veljko Paunović dieron la sorpresa al asaltar el Estadio Universitario con un 2-1. Fue el partido que convenció a la afición rojiblanca de que podían competirle de tú a tú a las nóminas más caras del norte.
El conjunto felino es uno de los que más se le dificulta al rebaño. (EFE/Miguel Sierra)
El conjunto felino es uno de los que más se le dificulta al rebaño. (EFE/Miguel Sierra)

Cómo llegan los equipos al partido

Chivas es líder del campeonato con 31 puntos de 39 posibles con 13 victorias, un empate y dos derrotas. Tigres, por su parte, está en la décima posición con 17 puntos producto de cinco juegos ganados, dos empatados y seis perdidos.

El encuentro se llevará a cabo en la cancha del Volcán a las 17:00 horas este sábado 11 de agosto en uno de los juegos más esperados de la jornada 14.

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