América tira la casa por la ventana: tendrá show de medio tiempo en el partido ante Cruz Azul

El equipo azulcrema apostó por una experiencia completa para su afición.

El América prepara un regreso especial al Estadio Banorte, donde enfrentará a Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. Más allá de lo deportivo, la directiva azulcrema ha organizado una serie de actividades para convertir la noche en una experiencia completa para los aficionados.

Como parte de las sorpresas, el club anunció un espectáculo musical durante el medio tiempo. El encargado de amenizar el descanso será Lasso, reconocido por temas como “Ojos Marrones”, “Un Millón Como Tú” y “En Otra Vida”. La noticia fue confirmada a través de las plataformas oficiales del equipo, donde invitaron a los seguidores a formar parte del evento.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 General view of fireworks inside the stadium during half-time REUTERS/Eloisa Sanchez

“La casa vuelve a latir… y se va a escuchar fuerte. ¡Lasso en el medio tiempo, no te quedes fuera de un momento inolvidable! Acompáñanos!”, publicó el club en sus redes sociales, mensaje que generó expectativa entre los asistentes al encuentro.

El espectáculo no terminará con el silbatazo final. Posteriormente, la DJ Deafny será la encargada de encender el ambiente con un show posterior al partido, en una dinámica que busca extender la experiencia más allá de los 90 minutos.

El cantante será parte del medio tiempo en el regreso azulcrema a casa.

“¡El After Game con Deafny, la Dj más americanista! Celebremos nuestro regreso a casa con una presentación especial al término del juego. El Estadio Banorte nos espera”, fue el mensaje difundido para anunciar esta segunda presentación.

En cuanto al acceso, la venta de boletos continúa disponible a través de la plataforma Fanki, aunque el estacionamiento ya se encuentra agotado. De acuerdo con la información oficial, únicamente podrán ingresar con vehículo aquellos aficionados que previamente hayan adquirido su lugar de aparcamiento.

(Especial)

El partido está programado para disputarse a las 21:05 horas de este sábado 11 de abril, en un duelo que no solo promete emociones dentro del terreno de juego, sino también un ambiente festivo en las gradas.

El América buscará que su retorno a este recinto sea recordado tanto por el resultado deportivo como por la experiencia integral que ofrecerá a su afición, combinando futbol, música y entretenimiento en uno de los encuentros más esperados de la jornada.