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Querétaro vs Necaxa: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026

La lucha por los primeros ocho se intensifica con el enfrentamiento entre Querétaro y Necaxa

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX entra en su tramo final y este sábado 11 de abril se disputa un duelo clave en la Jornada 14, cuando Querétaro reciba a Necaxa en el Estadio Corregidora.

Con pocos partidos por delante, ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla.

El cierre del torneo adquiere mayor presión debido a que en este semestre no habrá Play-In por la calendarización del Mundial de 2026, lo que obliga a los clubes a buscar un lugar directo entre los primeros ocho de la tabla.

Así llegan Querétaro y Necaxa a la Jornada 14

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Querétaro encara el partido desde la parte baja de la tabla, ubicado en la posición 16 con 12 puntos. El equipo viene de empatar 1-1 ante Juárez en su compromiso pendiente de la Jornada 7, resultado que le permitió sumar, aunque sigue con poco margen de maniobra en la recta final del torneo.

Necaxa, por su parte, llega en el noveno lugar con 16 unidades. El conjunto hidrocálido viene de vencer 2-1 a Mazatlán y se mantiene en la disputa por los puestos de clasificación. Sin embargo, necesita sumar como visitante para no comprometer su posición en la tabla.

Horario y dónde ver el Querétaro vs Necaxa

El encuentro se jugará este sábado 11 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Corregidora, en la ciudad de Querétaro.

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión de paga por FOX One y FOX+.

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