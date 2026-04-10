¿Adiós Mundial 2026? Julián Araujo vuelve a lesionarse con el Celtic FC y enciende alarmas en la Selección Mexicana

Soccer Football - Scottish League Cup - Quarter Final - Rangers v Celtic - Ibrox, Glasgow, Scotland, Britain - March 8, 2026 Celtic's Julian Araujo celebrates after the match Action Images via REUTERS/Lee Smith

El panorama de Julián Araujo se complicó drásticamente en uno de los momentos más importantes de su carrera, luego de sufrir una nueva recaída física que lo tendría prácticamente fuera de actividad por el resto de la temporada, situación que además comienza a generar preocupación dentro de la Selección Mexicana a pocos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El defensor mexicano volvió a resentirse de la lesión que arrastraba mientras permanecía bajo seguimiento médico con el AFC Bournemouth, club dueño de su carta, y desde el entorno del Celtic F.C. ya consideran muy poco probable que regrese antes de que termine la actual campaña.

Soccer Football - Scottish Premiership - Rangers v Celtic - Ibrox, Glasgow, Scotland, Britain - March 1, 2026 Celtic manager Martin O'Neill gestures REUTERS/Russell Cheyne

La noticia fue confirmada por el entrenador del conjunto escocés, Martin O’Neill, quien reconoció públicamente que la situación del lateral cambió por completo tras esta nueva molestia física.

“Julián se volvió a lesionar en Bournemouth, así que es un duro golpe”, declaró el estratega, dejando en evidencia la preocupación que existe dentro de la institución sobre el estado actual del mexicano.

Posteriormente, el técnico fue todavía más contundente respecto al futuro inmediato del defensor, prácticamente descartándolo para el cierre de la temporada.

Soccer Football - Scottish League Cup - Quarter Final - Rangers v Celtic - Ibrox, Glasgow, Scotland, Britain - March 8, 2026 Celtic's Julian Araujo celebrates a goal that was later disallowed Action Images via REUTERS/Lee Smith

“Nos hemos enterado hoy, así que no creo que lo veamos en lo que queda de temporada”, afirmó O’Neill, quien explicó que la recaída apareció nuevamente durante el proceso de recuperación que Araujo realizaba con Bournemouth.

Además, el estratega señaló que todo apunta a que el futbolista habría resentido la misma lesión que ya lo había mantenido fuera de actividad anteriormente, situación que incrementa la gravedad del problema físico.

Más allá de lo que representa para el Celtic, la noticia también prende focos rojos en el combinado nacional, ya que el lateral mexicano llegaba como una de las opciones contempladas rumbo al Mundial.

El defensor azteca se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados del club escocés. (IG Julián Araujo)

Sobre ese tema, O’Neill también mostró incertidumbre respecto al impacto que esta lesión podría tener en las aspiraciones mundialistas del jugador.

“No sé qué implicaciones tendrá esto para sus aspiraciones en el Mundial, pero desde luego, para nosotros no creo que volvamos a verlo si se trata de la misma lesión”, agregó.

Cabe recordar que Julián Araujo llegó al Celtic el pasado 2 de enero de 2026 mediante un préstamo procedente del Bournemouth con el objetivo de sumar minutos, recuperar ritmo competitivo y fortalecer sus posibilidades de mantenerse dentro de la pelea por un lugar en el Tri.

Sin embargo, la nueva lesión cambia radicalmente sus planes, ya que no solo frena su crecimiento deportivo, sino que también lo deja sin actividad en una etapa crucial, justo cuando muchos futbolistas buscan consolidarse de cara a la convocatoria final mundialista.

El joven defensor es una de las opciones para el técnico nacional, sin embargo, parece que no podrá contar con él en la Copa del Mundo. (IG Julián Araujo)

La falta de continuidad podría convertirse en un obstáculo tan importante como la propia lesión, especialmente considerando que el Mundial 2026 arrancará el próximo 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Por ahora, el principal objetivo de Araujo será enfocarse en una recuperación total sin precipitar su regreso, aunque el tiempo corre en su contra y su lucha por llegar a la Copa del Mundo luce cada vez más cuesta arriba.