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América vs Palmeiras Femenil, EN VIVO: cuándo y dónde ver su partido en la Teal Rising Cup

Las Águilas disputan las semifinales de la Teal Rising Cup frente a Palmeiras en Kansas City

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La Liga MX Femenil entra en pausa durante el Clausura 2026, pero algunos equipos mantienen actividad internacional. Es el caso del América Femenil, que disputará la Teal Rising Cup en Kansas City, donde enfrentará a Palmeiras en semifinales antes de retomar el torneo local.

El conjunto azulcrema ya se encuentra en Estados Unidos para este compromiso, y volverá a la liga el próximo 24 de abril, cuando reciba a Pachuca en la Jornada 17.

Dónde ver el América vs Palmeiras Femenil

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El partido entre América y Palmeiras se jugará este jueves 9 de abril a las 16:00 horas (Tiempo del centro de México), como parte de las semifinales del certamen.

El encuentro no será transmitido por televisión abierta, pero podrá seguirse de forma gratuita a través de la aplicación ViX, que lo tiene programado en su versión sin costo.

La Teal Rising Cup cuenta con cuatro equipos que disputan una ronda inicial; los ganadores avanzan a la final, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar.

Equipos participantes y calendario

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Además de América y Palmeiras, el torneo reúne a Kansas City Current, equipo anfitrión, y Corinthians, que se enfrentarán en la otra semifinal el mismo jueves a las 19:00 horas.

El partido por el tercer lugar se jugará el domingo 12 de abril a las 14:00 horas, mientras que la final está programada para ese mismo día a las 17:00 horas.

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