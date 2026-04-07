Liga MX: así va la tabla de goleadores del Clausura 2026 previo a la Jornada 14

(Photo by Ulises Ruiz / AFP)

La Liga MX mantiene una cerrada disputa en la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026. Luego de 13 jornadas, Armando González se sostiene en la cima tras firmar un doblete en el empate 2-2 frente a Pumas, resultado que le permitió llegar a 12 anotaciones en el certamen.

La pelea por el liderato se mantiene abierta, con varios jugadores aún en la disputa directa conforme avanza la fase regular del torneo.

Competencia cerrada en la parte alta

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El liderato de goleo se mantiene sin margen amplio. Joao Pedro también alcanzó las 12 anotaciones tras marcar en la victoria de Atlético de San Luis por 2-1 ante Rayados, colocándose al mismo nivel que el delantero de Chivas.

Detrás de ellos, la diferencia es más amplia, con un grupo de jugadores que suma seis goles y otro bloque con cinco anotaciones, lo que mantiene abierta la posibilidad de cambios en la tabla conforme se acerque el cierre de la fase regular del Clausura 2026.

Así marcha la tabla de goleadores del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Armando González - Chivas - 12 goles Joao Pedro - Atlético de San Luis - 12 goles Paulinho - Toluca - 6 goles Diber Armando - León - 6 goles Kevin Castañeda - Tijuana - 6 goles José Antonio Paradela - Cruz Azul - 5 goles Salomón Rondón - Pachuca - 5 goles Olavio Vieira Dos - Pumas - 5 goles Arturo Alfonso - Atlas - 5 goles Javier Ezequiel Ruiz - Necaxa - 5 goles