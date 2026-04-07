Hamzah Sheeraz revela por qué se canceló su combate contra Canelo Álvarez: “Iba a ser su pelea de regreso”

Hamzah Sheeraz fue uno de los candidatos para pelear contra Canelo Álvarez en mayo de 2026 (X/ @Canelo)

Hamzah Sheeraz fue uno de los candidatos para pelear contra Canelo Álvarez en mayo de 2026 luego de que el mexicano perdiera su campeonato indiscutido de la 168 libras ante Terence Crawford.

Saúl Álvarez fue superado por Bud Crawford el pasado 13 de septiembre durante la mayor parte del combate, lo que llevó a los tres jueces a decretar su derrota de forma unánime con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113.

Este desenlace marcó el final del reinado del mexicano en la división de los supermedianos, donde se había mantenido como campeón indiscutido durante varios años. A su vez, el estadounidense inscribió su nombre en la historia al convertirse en el primer boxeador que consigue unificar todos los títulos en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, OMB, AMB y FIB).

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

Cirugía de codo: situación que no le permitió a Hamzah Sheeraz pelear contra Canelo

En declaraciones a Ring Champs, Hamzah Sheeraz explicó que la pelea estuvo planificada y que Turki Al-Ashikh impulsó la idea desde hace tiempo, pero la cirugía de codo a la que se sometió Canelo modificó los planes y el campeón optó por programar un combate ante Christian Mbilli.

El británico también compartió su reacción ante la posibilidad de medirse con Álvarez y aseguró sentirse preparado para ese reto. El británico mencionó que la propuesta surgió tras su enfrentamiento con Williams y que, aunque en un principio le sorprendió, actualmente se considera en el mejor momento de su carrera para aceptar un desafío de esa magnitud. Según sus palabras, está convencido de que podría ofrecer una gran pelea ante cualquier rival y que aceptaría el combate ante el jalisciense sin dudarlo.

Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez (Imágenes de acción vía Reuters)

Christian Mbilli, el próximo rival de Álvarez

Mbilli surge como el rival con más posibilidades para Saúl Álvarez después de que Terence Crawford anunciara su retiro del boxeo profesional y dejara vacantes todos sus campeonatos. En un primer momento, el equipo del tapatío tenía la intención de buscar una revancha frente al estadounidense con la meta de recuperar los cinturones perdidos.

Luego de este escenario, el Consejo Mundial de Boxeo designó al boxeador francés como campeón mundial de los supermedianos. Según la más reciente actualización del organismo, Álvarez, ubicado como número uno en la clasificación, quedó establecido como el principal contendiente.

Además, cabe señalar que en septiembre, cuando el mexicano volverá al ring, el organismo estableció que el peleador con raíces francesas deberá defender su título.

Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)

Trayectoria de Sheeraz

Hamzah Sheeraz, nacido el 25 de mayo de 1999 en el Reino Unido, es un boxeador profesional británico que ha destacado por su ascenso meteórico en las divisiones de peso superwelter y mediano. En 2019 conquistó el título WBO Europeo del peso superwelter tras vencer a Ryan Kelly y defendió ese cinturón en múltiples ocasiones. Después de consolidarse como una de las promesas más sólidas del boxeo británico, en 2022 subió al peso mediano y obtuvo el título Internacional Plata del CMB y, poco después, el título Plata del CMB.

Boxing - Tyler Denny v Hamzah Sheeraz - Wembley Stadium, London, Britain - September 21, 2024 Hamzah Sheeraz celebrates after his win against Tyler Denny Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Su reputación creció con un nocaut técnico en el undécimo asalto contra Austin Williams y una victoria sobre Tyler Denny, lo que le permitió disputar el título mundial CMB contra Carlos Adames en 2025, combate que terminó en empate.

Posteriormente, Sheeraz ascendió al peso supermediano, donde se mantuvo invicto y sumó un triunfo por nocaut sobre Edgar Berlanga, posicionándose como uno de los principales aspirantes al título mundial en esa categoría y como una de las figuras emergentes del boxeo internacional.