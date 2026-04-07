Cristiano Ronaldo sí quería jugar en México: Portugal explica el verdadero motivo de la ausencia de CR7

La reapertura del Estadio Azteca se vio marcada por la ausencia del astro portugués. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido entre México y Portugal generó molestia entre miles de aficionados que acudieron al renovado Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, en su reapertura oficial el pasado 28 de marzo. El encuentro, que registró un lleno total, dejó una sensación de vacío entre los seguidores que esperaban ver al astro lusitano sobre el terreno de juego.

Más de 80 mil personas se dieron cita en el llamado Coloso de Santa Úrsula con la ilusión de presenciar en vivo a una de las máximas figuras del futbol mundial. Sin embargo, el delantero no fue parte del compromiso, lo que desató cuestionamientos sobre los motivos de su ausencia.

A fan wearing a lucha libre mask holds a poster displaying an image of footballer Cristiano Ronaldo while walking toward the Azteca Stadium, officially renamed Estadio Banorte, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium's inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Ante esta situación, Joao Madjer, actual coordinador técnico de la selección de Portugal, aclaró lo sucedido y aseguró que la baja del atacante se debió exclusivamente a un problema físico. Además, dejó claro que el propio jugador tenía interés en viajar a territorio mexicano.

“Estaba lesionado, es el tema, porque Ronaldo tiene ganas de jugar en todo el mundo, sea peligroso o no, no pudo venir, por ese tema, porque estaba lesionado, pero tenía ganas de venir a México”, comentó Madjer en entrevista con Claro Sports.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Portugal's Diogo Dalot clashes with Mexico's Johan Vasquez REUTERS/Henry Romero

Las palabras del integrante del cuerpo técnico portugués buscaron calmar la inconformidad de los aficionados, quienes esperaban ver en acción al futbolista, considerado por muchos como uno de los mejores de la historia.

Durante su visita al país, Madjer también compartió detalles sobre su experiencia en la capital mexicana, destacando el trato recibido y las condiciones de seguridad en distintos puntos de la ciudad. Incluso, relató su paso por zonas consideradas complicadas.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Portugal players pose for a team group photo before the match REUTERS/Henry Romero

“Tuve la oportunidad de estar la semana pasada con la selección de futbol 11, encantado, estuve en varios puntos de Ciudad de México y no tuve mayor problema, estuve en Tepito, que dicen que es punto difícil de caminar ahí, la gente nos acogió, me encantó, por eso no veo, por el tema del mundial debemos decir que, si sentimos que tenemos que transmitir lo que yo transmito en Portugal, que aquí, espectacular”, aseveró Madjer.

El partido marcó un momento importante para la Selección Mexicana al reinaugurar uno de los estadios más emblemáticos del país. No obstante, la ausencia de Cristiano Ronaldo terminó por robarse parte de la conversación, dejando a miles de seguidores con la expectativa de verlo en una futura visita a México.