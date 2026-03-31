¿La ‘Hormiga’ González se queda sin Mundial? Javier Aguirre responde y deja dudas

Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 Mexico's Armando Gonzalez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana mantiene abierta la competencia en la delantera rumbo a futuros compromisos, pero una de las preguntas que ha comenzado a surgir es si Armando González tendrá lugar en la lista final para la Copa del Mundo de 2026. A pesar de su crecimiento reciente, el panorama aún no es claro.

El atacante de Chivas ha llamado la atención tras su irrupción en el futbol mexicano, donde logró consolidarse como goleador en poco tiempo. Su rendimiento lo colocó en la órbita del combinado nacional, generando expectativas sobre su posible participación en el proceso mundialista.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico players applaud to fans after the match REUTERS/Henry Romero

Sin embargo, el técnico Javier Aguirre evitó asegurar su presencia en la máxima justa, dejando en evidencia que la pelea por un lugar en la ofensiva es más cerrada de lo que parece.

“Raúl tiene un nivel altísimo, Santi Giménez grandes cualidades, Julián Quiñones es el perfil de doble delantero, Berterame los últimos torneos, Paulinho y él (‘Hormiga’), Joao Pedro también, es mejor tener la baraja alta, que no se lesione’’”, explicó al detallar la cantidad de opciones disponibles.

Ante la insistencia sobre quién será el delantero titular en los próximos partidos y, eventualmente, en el Mundial, Aguirre fue contundente al reconocer que no hay decisiones tomadas.

Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 Mexico's Armando Gonzalez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

“Hoy, decirles quién arranca el 11 de junio, no tengo la certeza, costaría mucho, pero Armando tiene una proyección natural, vamos a tener delantero por mucho tiempo, va a dar muchas alegrías a nuestro futbol”, afirmó.

Las palabras del estratega dejan ver que, si bien González es considerado una apuesta a futuro, todavía no tiene garantizado un lugar en el corto plazo. La presencia de figuras consolidadas como Raúl Jiménez y otros atacantes con experiencia internacional complica su camino.

Aun así, Aguirre también reconoció que el equipo enfrenta dificultades en la generación ofensiva, lo que podría abrir oportunidades para nuevas alternativas en ataque.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico's Raul Jimenez in action with Portugal's Ruben Neves REUTERS/Henry Romero

“Desde luego que es la parte compleja del futbol, la finalización, cómo llegamos al área, es cierto que va por rachas. En puesto específico del delantero, estoy tranquilo, no son sólo ellos son los que deben de anotar’”, señaló.

Por ahora, el futuro de Armando González en el proceso mundialista permanece en el aire. Su proyección es valorada dentro del cuerpo técnico, pero deberá mantener su nivel y competir con una amplia baraja de delanteros si quiere asegurar su lugar en la lista definitiva.