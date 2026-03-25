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Técnico portugués lamenta que Marcel Ruiz sea baja para el Mundial 2026: “Esto ha sido muy triste”

El exentrenador del Toluca consideró la baja como un golpe importante para el equipo

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(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

La lesión de Marcel Ruiz no solo golpeó a la Selección Mexicana, también tocó de cerca a quienes lo han dirigido.

Renato Paiva, exentrenador del Toluca, no ocultó su tristeza por la baja del mediocampista, quien se perderá el Mundial 2026 tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla.

El futbolista se lesionó el pasado 8 de marzo en un duelo ante FC Juárez, justo cuando atravesaba un momento importante y se perfilaba como una pieza fija en el Tricolor.

Una baja que duele dentro y fuera de la cancha

(REUTERS/Jean Carniel)
(REUTERS/Jean Carniel)

Paiva, quien trabajó con Ruiz durante un año, habló más desde lo humano que desde lo táctico.

“La tristeza, mega tristeza, por un chico como Marcel, un encanto de persona… yo trabajé con él todos los días y es un encanto de persona”, dijo en entrevista con Fox Sports.

Ya en lo futbolístico, también dejó claro lo que pierde el equipo.

“Es un jugador muy completo, es una baja tremenda para la selección… te arma juego, te roba balones, llega al área para hacer gol y también defiende”, explicó.

Para el técnico, más allá del golpe deportivo, lo más duro es lo que representa para el jugador.

“Y para Marcel es horrible, porque es un sueño jugar un Mundial… esto ha sido muy triste”, sentenció.

Vega, pendiente de su estado físico

(Kevin Jairaj-Imagn Images)
(Kevin Jairaj-Imagn Images)

En el caso de Alexis Vega, el estratega fue más cauto. Sabe que su nivel dependerá de cómo logre recuperarse físicamente en los próximos meses.

“Hoy lo veo: no es titular, está recuperándose de lesión. Su futbol es buenísimo, pero necesita de su capacidad física a tope”, comentó.

El portugués recordó que, durante su etapa en Toluca, el trabajo con Vega pasó primero por ponerlo a punto en lo físico para que después pudiera marcar diferencia en la cancha.

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