Este es el equipo europeo que rechazó la ‘Hormiga’ González por quedarse en Chivas

La "Hormiga" González anotó el primer gol de penal para las Chivas. Imagen cuenta de X @Chivas.

Armando “Hormiga” González, delantero del Chivas Guadalajara, habría rechazado una oferta millonaria para abandonar la Liga MX. Sin embargo, el buen paso por el equipo tapatío y el apoyo que ha recibido habrían sido detalles que lo ayudaron a tomar su decisión.

En el cierre del año pasado, Chivas Guadalajara renovó el contrato de González hasta 2029. El delantero recibió un aumento sustancial en sus ingresos tras haberse consagrado como campeón de goleo en el torneo precedente y ahora es un referente del club de Verde Valle a tal grado que incluso ha sido tomado en cuenta por Javier Aguirre para los partidos amistosos de la Selección Mexicana.

Durante el actual Clausura 2026, González mantiene un rendimiento sobresaliente que refuerza su posición como figura en la liga mexicana. El respaldo del club y los resultados deportivos han fortalecido su estabilidad y proyección, por lo que continúa en el proyecto de Gabriel Milito.

El joven atacante rojiblanco viene de ganar el título de goleo en la Liga MX y se perfila para luchar por el doblete en este Clausura 2026. (TW Chivas)

¿Qué equipo quería llevarse a la ‘Hormiga’?

Chivas recibió una oferta de USD 20 millones presentada por el CSKA Moscú en los últimos días. No obstante, el jugador eligió permanecer en el club mexicano para enfocarse en asegurar un lugar en la Copa del Mundo, priorizando su carrera deportiva ante la alternativa económica.

Tras dialogar con su familia y representante, el jóven jugador del rebaño decidió continuar su desarrollo en el fútbol nacional en lugar de aceptar la propuesta de Rusia. La evaluación incluyó el deseo de mantener ritmo de competencia en Chivas y la intención de consolidar su presencia internacional, aunque no estaría descartada la opción de dar el salto al viejo continente en un futuro.

La familia de Armando fue un factor determinante en la decisión del delantero. Su padre destacó la relevancia de los valores familiares y la importancia de comunicarse abiertamente para resolver situaciones de este tipo.

“Le doy consejos cuando me los pide; ha mostrado madurez y eso lo ha llevado a donde está ahora”, señaló su padre. Con el apoyo de su entorno cercano, González apostó por quedarse en Chivas a pesar de la magnitud de la oferta extranjera.

La Hormiga se ha convertido en el referente de la delantera rojiblanca. (Imagen cuenta de X @Chivas)

Un futuro abierto tras la Copa del Mundo

A pocos meses de que se dé la lista final para conocer a los convocados para asistir al Mundial 2026, González centra sus esfuerzos en ganarse un sitio en la Selección Nacional de Javier Aguirre. Su entorno no descarta analizar alternativas en Europa una vez que pase ese objetivo, no obstante, durante este torneo permanecerá con el conjunto del rebaño.

El respaldo de sus seres queridos se mantiene firme y, advierte su padre, será clave para los próximos pasos de González, quien busca encarar esta etapa con profesionalismo y dedicación, pero pensando en representar a México en la justa más importante del futbol internacional.